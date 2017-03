Sterkere enn gutta

– Jeg er overraskende likegyldig faktisk. Det er litt klisjé, men etterhvert som man blir bedre og bedre er man sin egen største konkurrent.

Det sier trønderske Marte Elverum, Norges sterkeste kvinne.

Talent for løft

Elverum begynte med mixed martial arts (MMA) da hun var på utveksling i Texas på videregående. Som eneste jente måtte hun bli sterk for å kunne hamle opp med gutta, og begynte å trene styrke. Her fikk hun beskjed om at hun hadde talent og burde konkurrere på stevner.

– Konkurrere i hva? Jeg visste ikke at det var en idrett en gang, sier hun og ler.

Sunn i helga? Da må du prøve denne gryta

16 uker etter at hun startet med styrkeløft deltok hun i sin første konkurranse og satte norsk rekord i markløft.

Vil ikke ha mye penger

Da Elverum startet var hun én av to jenter i klubben. På NM i fjor var det flere damer enn menn. Det synes hun er positivt, men innrømmer at det nok var en fordel å være alene da hun startet.

– Hvis du sammenlikner meg med de som kommer inn og er talent i dag, så var jeg ikke talent i det hele tatt. Men jeg fikk veldig mye oppfølging og oppmerksomhet, sier hun.

Disse 5 trønderske interiørkontoene vil hjemmet ditt elske

Styrkeløft er fremdeles ikke noen stor sport i Norge. Det har både fordeler og ulemper, mener Elverum.

– Man blir dessverre ikke mangemillionær av å være god i styrkeløft. Men egentlig synes jeg det er helt greit. Jeg er mot veldig mye penger i idrett. Jeg synes det tar bort det idretten egentlig handler om: Idrettsglede, sier hun.

– Latterlig av Johaug

En stor sport gir også et stort apparat rundt utøverene, og Elverum viser til Johaug-saken som eksempel på hvorfor dét ikke alltid er en bra ting.

– Jeg synes det er helt latterlig at hun går rundt og sier at hun ikke har noe skyld eller ansvar i dette, for det har du. Hun hadde fått mye mer respekt fra meg hvis hun hadde gått ut og sagt at “Ja, jeg tok legen på ordet og stolte på ham, men til syvende og sist er det mitt ansvar”. For det er det. Ferdig med det.

Blir lynsja hvis du doper deg

Elverum er kjent i det internasjonale miljøet for å ha sterke meninger om doping. Styrkeløft har vært en utsatt idrett, fordi steroider og veksthormoner gir stor effekt på prestasjoner. Elverum roser både det norske miljøet og Antidoping Norge for gode holdninger.

– I styrkeløft blir du omtrent lynsja hvis du blir tatt for doping. Men det er så viktig! Man må ta klar avstand fra doping, og de som er dopingtatt også. Men det er jo et vanskelig tema, sier hun.

Her finner du de beste bruktbutikkene i Trondheim

For det krever mye å være toppidrettsutøver. Elverum har måttet ofre en del for å komme dit hun er i dag, men føler seg likevel heldig.

– Jeg glemmer smerte veldig fort, og jeg glemmer ting som er vanskelig veldig fort. Så jeg tror kanskje det er to veldig gode egenskaper, sier hun og ler.