Slik får dere mest ut av treningen sammen

Saken ble først publisert 11.10.2016.

Enten du trener med en kjæreste, kollega eller venn, ekspertene mener du absolutt får mer igjen for å trene sammen, om du bare har den rette treningspartneren.

Må holde avtalen

– Lager du en konkret avtale er det lettere å holde seg til den, sier fysioterapeut og fysisk trener, Eirik Elnan Garnvik.

Personlig trener Jorma Bailey nikker enig.

Begge jobber på Stavanger idrettsklinikk der de hjelper folk med treningsskader eller med motivasjon i treningen.

De mener det å trene sammen gjør spesielt mye med motivasjonen.

Bruk hverandre

Den siste tiden har det blitt mer og mer populært å trene med egen kroppsvekt, opplever Bailey. Apparater og tunge vekter blir valgt bort.

Trener en sammen, er det en kjempefordel at en kan bruke hverandre.

Enten kan den ene pushe den andre som utfører øvelsen, eller så kan en gjøre øvelsen samtidig. Begge måter er med å motivere hverandre, som i denne øvelsen hvor Bailey teller antal repetisjoner han ønsker at Garnvik skal gjøre:

Denne øvelsen, og mange andre, kan utføres sammen omtrent hvor som helst uten noe særlig utstyr.

Har du en sofa, en stol eller kanskje bare noen ullsokker, så er det utrolig hvor mange styrkeøvelser en kan utføre.

Ikke gå i fella

Men, det kan være lurt å velge en treningspartner som er på omtrent samme nivå som en selv.

– Trener du med noen som er mye sterkere enn deg, kan det være at en trener for tungt. Det kan føre til skader, sier Granvik.

Om konkurranseinstinktet tar for over, kan det i verste fall gjøre mer skade enn godt. Her gjelder det altså å finne balansen, og en partner som er omtrent like sterk.

– Det blir mer funksjonelt om du trener med noen på samme nivået som forstår hvor mye du tåler, sier Bailey.

Ulike ønsker vanskelig

Om du har ulike mål med treningen som partneren din, kan det også skape utfordringer.

– Train together, stay together, er et uttrykk Bailey bruker, men har selv opplevd at det ikke alltid går like godt.

– Dama mi liker godt yoga, men jeg like å pushe på trening, det går ikke alltid like lett å trene sammen da, sier han.

Da er det viktig å ha god kommunikasjon når en trener, og heller motivere hverandre. Bailey mener det kan handle om å ha blikkontakt, gi et lite smil og ha det gøy sammen når en trener.

Gjør øvelsene samtidig

Når en gjør øvelsene samtidig og teller repetisjonene, kan det gjøre at en blir motivert og får opp konkurranseinstinktet. Litt konkurranse er viktig, mener gutta.

– Om en vil bli bedre trent og gå ned i vekt, vil det motivere deg å se andre som er i samme situasjon, sier Bailey.

Det sosiale med treningen gjør det kjekkere.

– Det er lettere å se frem til treningen om en skal gjøre den sammen.

Utfører øvelsene riktig

En kanskje like viktig faktor med å trene sammen, er at en får tilbakemeldinger på om en gjør øvelsene riktig. Dette er kanskje spesielt viktig om en trener med vekter.

Da kan partneren din fortelle om du tar en knebøy riktig, og si i fra om du må endre holdningen din.

