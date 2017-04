FitnessNoras beste tips til utetrening

Nora Sivertsen Mathisen står bak bloggen fitnessnora.blogg.no. Hun er personlig trener, og er tidligere vinner i bikini-fitness. For ikke lenge siden fikk hun barn , og hun trente til og med hele veien til fødestua.

Hun forteller at tilværelsen som nybakt mor er bedre enn hun hadde forventet.

- Jeg trives så utrolig godt som mamma. Det har vært helt fantastisk å få en liten baby i hus. Så er det jo supert å ha så mye tid til å være ute og trille, i tillegg til å legge inn uteøkter, forteller hun.

I tillegg har hun blitt senterleder for nye «Hit The Gym» som åpner på Melhus i august, som også tar opp mye av tiden hennes.

- Det å bli senterleder gleder jeg meg stort til. Det er så gøy å få være med og forme senteret helt fra begynnelsen. Derfor er jeg sikker på at det kommer til å bli et av landets flotteste senter. Jeg gleder meg til å få med ranheimsbefolkningen på trening, sier hun.

Her gir hun sine beste tips til øvelser du kan gjøre utendørs i sommer:

1. Knebøy

- God gammeldags knebøy er en av de beste øvelsene jeg vet om. Den er super enten du trener med ekstra vekter eller egen kroppsvekt. Skyt brystet frem, stram magen og sett deg bakover samtidig som overkroppen lenes svakt fremover. Det kan være fint å tenke at du skal så langt ned at knærne er på lik linje med rumpa. Vil du få opp pulsen litt ekstra kan du også legge til et hopp på vei opp!

2. Pushup

- For å utføre pushups starter du med hender og tær i bakken, mens kroppen er så rett som mulig. Det krever at du strammer kjernen, noe du skal ha fokus på gjennom hele øvelsen. Tenk at du ”drar deg ned mot bakken,” og sørg for at du ikke svaier i korsryggen. Prøv å senk brystet helt ned til bakken før du presser deg opp igjen.

3. Rygghev

- Rygghev utføres enkelt ved at du ligger på magen, og løfter brystkassen fra bakken.

4. Klatreplanke

- Klatreplanke er en morsom og krevende øvelse for kjernen. Start i pushups-posisjon, før du senker en og en albue ned til bakken. Deretter går du opp til utgangsposisjon igjen, ved å strekke ut en og en hånd.

5. Utfall bak

- Utfall bakover med spark frem er en morsom øvelse som setter krav til stabilitet og får opp pulsen. La den ene foten falle bak før du løfter den direkte opp i et spark fremover og gjentar øvelsen med samme bein.

6. Bulgarske utfall

- Finner du en stubbe kan du utføre bulgarske utfall, hvor du starter med det ene beinet på stubben og det andre beinet et stykke foran den. Senk hofta godt ned, og skyv fra med det fremste beinet for å komme opp til utgangsposisjon igjen.

