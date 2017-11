Her er Trd.by-lesernes villeste opplevelser i 2017

Trd.by er takknemlig for alle de flotte bidragene, og er imponert over alt det fantastiske leserne våre har opplevd i år!

Etter en skikkelig kanin-opp-av-hatten-trekning ble Ann Iren R. Folkestad og Camilla Guerrero de heldige vinnerne av to billetter hver. Gratulerer!

Camilla Guerrero: Coldplay-konsert

- I år var jeg på en crasykokkosbananas bra konsert i Gøteborg og fikk se Coldplay! Gir dem 12/10!

Ann Iren R. Folkestad: En sein julikveld

- Det var juli, det var seint og vi sat i graset som om det ikkje fantes andre stadar i verda. Høyrde siste bjelleklangen før Nidarosdomen gjekk til køys.

Sanna Elisabeth Rustad Opdal: Game of Thrones-møte

- Jeg vil gjerne vinne billetter til Aurora i morgen! Det kuleste jeg har opplevd i år var å møte Nikolaj Coster-Waldau, selveste Jamie Lannister fra Game of Thrones. Han i midten av bildet er min samboer, Stig Marius Johnsen. Vi møtte Nikolaj på Københavns lufthavn, Kastrup.

Alexander Stadsvik: Bestige Innerdalstårnet

- Det råeste jeg har gjort i år var å realisere min og min fars drøm om å bestige Innerdalstårnet, 1 500 movh, skriver Alexander Stadsvik.

Eva Nossum: Produksjonsassistent på Spelet om Heilag Olav

- Det kuleste, villeste og morsomste jeg har opplevd i år var da jeg var produksjonsassistent på Spelet om Heilag Olav i sommer, skriver Eva Nossum.

Hanne Skarsbø: Karneval i Brasil

- Det villeste jeg har opplevd i år er karnevalet i Brasil, skriver Hanne Skarsbø.

Line Moxnes Thomassen: Robbie Williams-konsert

- Robbie Williams i Granåsen var en FET opplevelse!!

Ingrid Marie Johansen: Tur i Rago nasjonalpark

- Denne turen er det fineste og kuleste jeg har opplevd i år! Bilder er fra Litlverivatnet som ligger i Rago nasjonalpark i Sørfold kommune. Tror konsert med Aurora til og med kan være finere enn denne turen. Krysser fingrene!

Emilie Cathrine Kristiansen: Fallskjermhopp

- Dette er det kuleste jeg har opplevd i år, på Hawaii for under en uke siden.

Sofie Winsnes: Temme Røros-kalv, Stargate, Röyksopp og Galdhøpiggen

- Jeg har så inderlig lyst til å få vinne noen billetter til Aurorakonserten på torsdag. På bilde 1 fikk jeg lov til å fostre opp og remme en Røros-kalv, på bilde 2 venter jeg på å se Stargate live i Borggården, bilde tre er fra Röyksopp live på Pstereo, og det fjerde er fra Galdhøpiggen som jeg besteg i sommer, skriver Winsnes.

Maria Rosvold Larsen: Robbie Williams-konsert

- Robbie Williams i Granåsen var en helt fantastisk opplevelse. Barndomsdrømmen gikk i oppfyllelse!

Amanda Beien: Tur til Los Angeles

- Jeg fikk muligheten til å dra til Los Angeles med verdens beste mennesker, gjennom folkehøgskolen jeg gikk på!

Johanne Torheim: Olavsfestdagene

- Olavsfestdagene var helt klart en av de feteste opplevelsene mine i året som har gått.

Kirsten Solås: Galdhøpiggen, Trollhøtta og sommer på hytta

Amira Delic: Anti-høydepunkt - taklekkasje

- Har hatt en taklekkasje og levd i vanndammer siste ukene. Synes jeg fortjener noe annet enn dette slitet, så plis send meg billetter til konsert, much needed!

Stine Holstad: Bruno Mars-konsert

- Fikk oppleve Bruno Mars som en bursdagsgave fra kjæresten. Tror det må ha vært det feteste jeg har gjort i år, gode konsertopplevelser er en av mine favoritt-ting!

Turid Moa: Konsert med U2

- Det her var det villeste og kuleste jeg opplevde i år, frontline på Croke Park i Dublin, U2 på hjemmebane. Pilgrimsreise for en som har vært fan siden tenåra, og på sin første konsert i 92. Aurora opplevde jeg på Inderøya i år, dattera er kjempefan. Å hvor flott det hadde vært å kunne tatt henne med til Nidarosdomen for en opplevelse til. Å høre sine favoritter live, det er ikke mye som slår den opplevelsen, skriver Moa.

Idun Utne: Torucons Cosplay, konkurransekonkurranse

- Det mest fantastiske jeg har gjort i 2017 er å delta i Torucons Cosplay (kostymekonkurranse) og vinne andreplass! Har sydd og laget cosplay fra bunnen av siden 2013 og hvert år deltatt i konkurranser her og der. Jeg har aldri før fått en plassering og konkurransen har bare blitt større og større, men i år trådde jeg til og lagde et cosplay av Aloy fra spillet Horizon: Zero dawn, det innebar utrolig mange teknikker, blant annet sying, støping, lær etc. Jeg har jobbet i 100 + timer og har aldri før vært mer stolt over noe jeg har laget selv. Bøtter med gledestårer ble fylt den dagen. Jeg er også utrolig stolt av kjæresten min som gjorde at framføringen med kostymet ble så vellykket som den ble, ettersom han laget en robot på 1,5m fra bunnen av til å dele scenen med meg! Begge bilder er tatt i Trondheim i sommer, det ene på burmaklippen og det andre i Ila.

Tonje Lagesen: Pstereo

Det morsomste jeg har opplevd i år må nok være Pstereo. Det har blitt en tradisjon i vennegjengen, vi drar hvert år uansett hvordan line-up'en er. Det er definitivt et av årets høydepunkt, alltid. Digger at de hadde photobooth så vi fikk tatt disse kule bildene her.

Hanne Bæverfjord: Synge i Berlinerfilharmonien

Det villeste og kuleste jeg har gjort i år, er å synge i Berlinerfilharmonien! Med damekoret Embla. Og jeg ønsker meg veldig billetter til Aurora!!! Skulle egentlig på studietur, så jeg kunne ikke kjøpe billetter, men nå går jeg på krykker og har absolutt anledning, skriver Bæverfjord.

Malene Larsen: Pstereo med Röyksopp

- Jeg sender bilde fra en fet opplevelse i år. Vi satt på andre siden av Nidelven og opplevde pstereo på fredagen i august i år! Röyksopp og lys!

Brita Høin: Grisefødsel

- Bildet er av min sønn Georg og hans eks-kjæreste Christine. Kult bilde av ei som er veldig gla i dyr og spesielt griser!

Markus Abildsnes Kile: På scenen i Dødens Dal

- Det feteste er å stå på scenen i Dødens dal!

Joakim Ulseth: Sokkeskille

- Jeg har lyst til å vinne billetter til Aurora. Sender et bilde av sokkeskillet som en kamerat hadde i sommer, det var ganske kult!

Tonje Andresen: Konsert med The Weeknd

- Vil veldig gjerne vinne billetter, og slenger med et bilde fra en sykt fet konsert i Bergen i sommer - The Weeknd, skriver Andresen.

Tatiana Elsoukova: Starmus

- Dette er noe av det fineste jeg har opplevd i år, når Starmus skapte magi på en helt vanlig ukedag!

Tone Tiller: Konsert med Susanne Sundfør

- Konsert med Susanne Sundfør var en meget bra kulturell opplevelse. Nå skulle jeg gjerne tatt med meg min datter på Aurora i Nidarosdomen, men har dessverre ikke billetter. Håper dere kan hjelpe meg med det!

Marie Lunder Lillestøl: Tur til Kina og Den kinesiske mur

- Min helt klart beste opplevelse i 2017 var da min stefar tok med seg familien til Kina for å feire min mammas 50-årsdag! Bildet er fra Den kinesiske mur som var et soleklart høydepunkt på turen. Det eneste som muligens kan komme i nærheten av en så fantastisk tur må være å få høre Aurora i Nidarosdomen!

Grethe Helen Rømma Engen: Meditasjonsferie

- Jeg hadde en nydelig meditasjonsferie på Gotland i sommer!

