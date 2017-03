Studenter lager festival de savnet i Trondheim

- Vi hadde lyst til å gjøre noe med den litterære offentligheten i Trondheim, siden vi syntes den var litt traust, sier Hanne Malene Lindberg.

Sammen med sju andre utgjør hun Litterært Kollektiv, en frivillig organisasjon som skal fremme litteratur og kultur i Trondheim.

I løpet av snart tre år har NTNU-studentene gjort festivalen Ugress til tradisjon, arrangert delfinaler i NM i poesislam og holdt månedlige arrangementer om et vidt spekter av temaer.

Sammen med Trondheim Pride arrangerte studentene et debattmøte om «Skam» på kultursenteret Isak under fjorårets Ugress. I januar var debatten rundt Linnéa Myhres siste bok «Hver gang du forlater meg» tema da LK inntok Samfundet.

LKs hittil siste arrangement er deres Frankrike-uke, et samarbeid med blant andre Litteraturhuset som starter 13. mars. Her kan publikum fordype seg i Frankrikes sosiale strukturer, økonomi og klassespørsmål (se faktaboks).

Flytter seg rundt i byen

Lindberg tror måten LK henvender seg til publikum på, gjør at de skiller seg fra andre litteraturaktører.

- Vi drives kun av lyst og frivillighet, og tør kanskje å gutse mer. Vi lager arrangement som skal henvende seg på tvers av kulturfelt, og vi ønsker å vise litteraturens relevans. Det at vi forflytter oss rundt i byen og til stadighet kombinerer litteratur med andre kulturuttrykk er noe av det jeg mener gjør at vi kan nå unge publikummere.

LK har allerede begynt planleggingen av tredje utgave av Ugress, festivalen som tidligere har benyttet seg av blant annet Nidelvas bredd, Antikvariatet, Ilaparken og byrommet generelt.

Tidligere år har poesislam, litterær piknik, trikkekonsert med Frode Grytten og 100 år med Roald Dahl stått på plakaten.

- Litterært Kollektiv gikk ut stort, og startet med en ukelang festival. Tanken var å lage en festival vi selv ville gå på, og sette opp et program som gjør at publikum kommer over noe de ellers ikke ville ha sett, sier Lindberg.

Før den tid er det duket for storyslam. 22. april blir det workshop med forfatter Mathias Samuelsen og skuespiller Lina Hindrum.

Hjelp av skuespiller

- Slam-scenen i Trondheim er der, men den er ikke ferdigetablert. Tidligere har vi nådd ut til hip hop-miljøet og et litt yngre publikum enn de som går på Litteraturhuset. 22. april skal de som er interessert komme til Antikvariatet og jobbe med muntlig fremføring, sier Siri Aurland Bredesen.

26. april skal slampoetene få teste materialet sitt på publikum. Under Ugress kan de prøve seg i NM-sammenheng.

- Da vi arrangerte forrige gang, ble vi overrasket over hvor mange som driver med det. TFuzz (Trond Wiger, Gode Ord Dør Sist, journ. anm.) har for eksempel stilt opp som konferansier, og vi har fått mye goodwill. Folk er flinke til å støtte opp om hverandre i det miljøet.