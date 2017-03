Hemmelig fest for forretningsfolk og trøndersk musikkfestival

«Hvor skal vi?», viskes det i gangene. En utkledd vaktmester later som han koster gulvet og hvisker tilbake «jeg hører rykter om at det er i femte etasje. Shhh».

Technoport inviterte onsdag kveld menn i dress og Trondheim Calling-entusiaster til den mystiske festen «The Takover». På programmet fantes ingen annen informasjon enn klokkeslett og «Shhh».

- Det er det som er greia: «hva er greia?». Vi ville at folk skulle bli nysgjerrige, og stemningen i forkant har vært veldig spent, da ingen visste hva de skulle forvente. Forhåpentligvis gir spenningen og den hemmelige følelsen en annen opplevelse enn vanlig, sier Marie Johansen, som er medarrangør.

Vil forene teknologi og musikk

- Det var en potensiell fallgruve å prøve noe nytt som dette, men vi er jo en innovasjonskonferanse! Vi har tatt litt av en sjanse, siden Technoport er et sammensatt publikum i både alder og fagbakgrunn, samtidig som Trondheim Callings målgruppe også er involvert. Vi var spent på om det ville lykkes med å kombinere Tecnhoport-bransjen og Trondheim Calling-miljøet, med så mange ulike mennesker, sier Johansen.

Hun mener musikk og teknologi har mye til felles.

- Begge presser grenser og prøver å være nyskapende. Kanskje dette kan være en test for å se hvordan forretningsgruppen går overens med musikkmiljøet. Technoport er en møteplass; folk er her for å møte andre folk, og å snakke. Vi håper arrangementet fungerer med denne hensikten.

Konferanse utenfor boksen

Johansen påpeker at mange konferanser og «networking events» er veldig like i sin struktur. Dermed lot Technoport seg inspirere av festivalen Trondheim Calling som tidligere i år arrangerte konseptet «Hysj» med nattklubb på et hemmelig sted.

- Vi ønsket derfor å prøve ut noen nye veier for å skille oss ut og tenke utenfor det typiske konferanseformatet. Vi har prøvd å endre rammeverket og gi de besøkende noe å snakke om, sier Johansen.

«Artig med blåtur»

For besøkende og frivillige ved Trondheim Calling, Anne Elisabeth Nilsen (21) og Hanne Aninda Follien (22), var arrangementet som å bli tatt med på blåtur.

- Vi fikk bare en mail om at det var frivilligfest med mat og drikke, og en hyggelig forlengelse av Trondheim Calling.

Da jentene fant ut at det i tillegg var tre konserter som skulle gå av stabelen i løpet av kvelden fristet det stort å ta turen til Rockheim.

- Det var kult at det hele ble presentert så hemmelig. Det gjorde det veldig spennende, og vi lurte på hva vi kom til, sier Follien.

- Jeg la raskt merke til at det var mange forretningsfolk her. Jeg henger sjelden med folk i dress, men det er en kul sammensetning av folk. Oppmøtet overgår forventingene, sier Nilsen.