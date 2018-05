Ariana Grande: – Jeg kan aldri synge disse sangene igjen

22 mennesker ble drept og 59 hardt skadd. Ifølge Time sliter mer enn 800 mennesker med fysiske og psykiske skader i kjølvannet. Rett etter det grusomme bombeangrepet mot Manchester-arenaen der den amerikanske stjernen akkurat hadde opptrådt, sa manageren hennes at de måtte få på plass en ny konsert så hun kom seg tilbake på scenen.

– Hun så på meg som om jeg var sinnssyk, og sa «Jeg kan aldri synge disse sangene igjen. Jeg kan ikke ta på meg disse kostymene. Ikke tving meg til dette», forteller Scooter Braun til Time.

Avlyste turneen

Etter å ha avlyst resten av turneen, tok Grande kontakt med Braun to dager senere og sa: «Hvis jeg ikke gjør noe, har disse menneskene dødd forgjeves».

Til Time sier Ariana Grande:

– Det siste jeg ønsker for mine fans er å se at noe som dette skjer og at de tror det har vunnet. Det er derfor jeg reagerte som jeg gjorde, sier sangeren, som stilte på veldedighetskonserten One Love Manchester to uker etter.

Smertefullt

– Musikk skal være det tryggeste i verden. Jeg tror det er derfor dette veier så tungt på hjertet mitt. Jeg skulle ønske det var mer jeg kunne hjelpe til med. Du tror at det skal bli enklere å snakke om med tiden, eller at du skal finne fred. Men hver dag venter jeg på at denne freden skal komme, og det er like smertefullt, sier Ariana Grande – som tidligere i vår slapp låten «No Tears Left to Cry», som handler om motstandskraft.

– Da jeg begynte å passe bedre på meg selv, kom balansen, så friheten, og gleden. Det strømmet ut i musikken, sier Grande, som kaller sitt nye album «Sweetener» – fordi hun vil fortelle fansen at et dårlig utgangspunkt kan bli forbedret, forklarer hun i intervjuet.

– Når du møter en utfordring, ikke sitt og klag, hvorfor ikke prøve å lage noe vakkert?