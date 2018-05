Rådene til deg som skal studere i utlandet: – Drit i nordmenn

Det er nok mange spente studenter som allerede nå ser fram til et nytt semester. For noen venter nemlig en ny studenttilværelse i utlandet!

I 2016 studerte knapt 16.000 studenter utenfor landegrensene viser tall fra SSB.

Byas har snakket med tre tidligere utvekslingsstudenter, samt Universitetet i Stavanger, for å be om råd før utenlandsoppholdet tar til.

Canada-Kari

Navn: Kari Pauchon, økonomi ved NMBU

Utveksling til: Halifax, Canada

Når: Høsten 2014

Beste minne:

– Det var vel de utfluktene og menneskene man møter, samtidig var professorene veldig dyktige og du ble overrasket over at fagene kan være så forskjellig fra hvordan de er i Norge.

Utfordringer underveis:

– Jeg fikk veldig hjemlengsel! At jeg var så glad i hjemlandet mitt visste jeg faktisk ikke. Så slet jeg med engelsken, noe jeg ikke trodde jeg kom til å gjøre, siden jeg er ganske flink i engelsk. Men når det kommer til akademisk nivå, så blir du litt satt ut.

Hvorfor dra på utveksling:

– Jeg anbefaler alle å dra på utveksling fordi det er så annerledes og det vil gi deg så mye. Du opplever så mye mer enn de som sitter hjemme, og ingenting har forandret seg når du kommer tilbake.

Tips til andre studenter på utveksling:

– Ta det som det kommer og gjør ditt beste. Prøv å vær så utadvent som du bare kan, og prøv å grip tak i noen og bli kjent med noen første dagen.

Australia-Julie

Navn: Julie Eugenia Brænd, Bachelor i Statsvitenskap

Utveksling til: Wollongong, Australia

Når: Våren 2017

Beste minne:

– Det må være alle menneskene jeg traff, og spesielt alle vennene jeg bodde med. Vi fant på ting å gjøre hver dag, så det må være det beste minnet.

Utfordringer underveis:

– Det mest utfordrende var første dagen da jeg kom dit, for man har det jo i seg at man skal tørre å si hei og starte en samtale, men så holdt man litt igjen. Det er jo bare å ta ordet, så henger resten seg på. Men det var litt vanskelig.

Hvorfor dra på utveksling:

– Fordi det er en sjanse man har i livet til å reise ut i verden samtidig som man studerer. Man blir jo kjent med folk fra hele verden, samtidig som man studerer det man brenner for. Så det blir jo en fin kombinasjon.

Tips til andre studenter på utveksling:

– Om man er usikker på å dra på utveksling, bare gjør det. Så får du heller ta det litt som det kommer. Og hvis du reiser, så må du ikke tenke at du går glipp av mye hjemme, for du opplever så mye i det landet du reiser til, både akademisk og sosialt. Et annet tips er å bo på campus, da møter du mange forskjellige folk fra forskjellige land og får venner over hele verden.

Tanzania-Sara

Navn: Sara Sletvold Lång, Bachelor i sykepleie

Utveksling til: Haydom, Tanzania

Når: Høsten 2017

Beste minne:

– Møtet med en ny kultur, vi var jo i praksis på et sykehus. Så å få se jobben de gjør der, sammenlignet med det vi kanskje møter på sykehus her i Norge, er helt spesielt. Og møte med kultur og bygge nye relasjoner med nye mennesker samtidig som man lærer et nytt språk.

Utfordringer underveis:

– Ja, det var jo en del utfordringer. Det er vanskelig å komme til et land hvor folk snakker et annet språk enn deg, som i tillegg er vanskelig å forstå. Og å reise med en stor gjeng med forskjellige mennesker kan by på noen utfordringer. Men kultursjokk var nok den største utfordringen.

Hvorfor dra på utveksling:

– Jeg tenker det er viktig fordi det gir så mye senere i livet også, spesielt i sykepleien. Der møter man jo mange personer fra andre land hele tiden i løpet av yrket sitt. Man blir mer selvstendig i det arbeidet man gjør som person, så jeg tenker at det er veldig viktig at folk får utfordret seg selv som person på den måten.

Tips til andre studenter på utveksling:

– Tips fra meg er egentlig å ta muligheter som kommer mot deg. Hvis du blir invitert på ting og du tenker at dette kanskje ikke er noe for deg, så bli med likevel. Prøv nye ting og tør å utfordre deg selv litt, selv om ting virker skummelt. Man må utnytte de mulighetene man får.

Oppfordrer alle til å søke

Vibeke Kvarven er førstekonsulent på det internasjonale kontor ved UiS og oppfordrer alle studenter til å ta en tur innom deres kontor om de vurderer utveksling.

– Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss på internasjonale kontor. Vi er veldig internasjonale selv, sier Kvarven.

Hun har selv bodd i Amerika, England og Japan, mens hennes kolleger har bodd i blant annet Australia og Tyskland.

– Vi har veldig mye personlig erfaring som studentene kan ta nytte av.

Andre tips Kvarven har å gi studentene som vurderer utveksling er å sjekke boforhold i tillegg til å sjekke opp i stedet du har tenkt å dra til, og kun pakke med deg det absolutt nødvendige.

– Ikke pakk for mye. Du kommer garantert til å shoppe masse i utlandet, sier hun.

Ikke heng for mye med nordmenn

Til steder som Australia eller Amerika, er det vanlig å reise i større grupper, forteller Kvarven. Selv om du har flere kamerater med deg eller du reiser alene, har hun et tips hun ikke kan få sagt tydelig nok.

Ikke heng for mye med nordmenn.

– Jeg skjønner at det kan være veldig trygt og behagelig å bare henge med nordmenn, men dere er jo der for å oppleve noe nytt, sier hun.

– Hvis du har lyst til å bli bedre i Engelsk og lære om andre kulturer, så er det godt å bare drite litt i nordmenn.

Utenom det faglige, oppfordrer Kvarven studenter til å reise for opplevelsen og kulturen.

– Å bare oppleve et helt nytt land med et helt nytt språk er kjempepositivt, sier hun.

Reiser så langt vekk som mulig

Kvarven har hovedansvar for utveksling til Norden, og forteller at det ofte er mye enklere og billigere å velge enten Norden eller Europa. I tillegg til gratis skoleplass, får du både stipend på over fire tusen kroner og penger fra lånekassen, opplyser hun.

– Du er ganske rik som student i Europa, men det er det ikke mange studenter som er klar over.

Likevel er Amerika og Australia de mest populære reisemålene for studentene på utveksling fra UiS.

– Australia er så klart et av våre mest populære studieplasser, så det ser ikke ut som penger er noe hindring for studentene våre, sier Kvarven.