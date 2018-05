Mamma til Michelle avlyser bryllupet for andre gang

– Det som jeg skal dele nå, sitter utrolig langt inne, og vi har holdt det hemmelig i godt over en måned, innleder Anna Rasmussen i en video på bloggen sin.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Hun og forloveden Jan Lossius har bestemt seg for å avlyse bryllupet for andre gang. Tidligere har de utsatt bryllupet, så avlyst det, så bestemt seg for å gifte seg igjen, og nå er det altså avlyst igjen.

– Det har vært veldig mye frem og tilbake, og det er vi fullstendig klar over, men jeg skal love dere at det har vært mye mer frem og tilbake i hodet mitt, og ikke minst i mellom oss to, sier Rasmussen i videoen, og fortsetter:

– Vi har det best sammen når vi, på en måte, har noe som ikke tar vår oppmerksomhet. Det er lettere for oss å unngå å gifte oss i år, heller enn å gjøre det.

– Krevende med tre unger

Videre forteller hun at hun ønsker at bryllup skal være en positiv ting, men at det nå har blitt en negativ ting. Det har ødelagt mer enn det har gjort godt, sier hun, og forklarer at det har vært hundre andre ting som har tatt for mye oppmerksomhet.

Hun forteller også i videoen at det er krevende med tre unger på seks, tre og snart to år, og at hun ønsker at de skal være eldre. Også inntekten fra bloggen har «klussa seg til», i tillegg til at det har vært stress med huset i Stavanger, som de leier ut. Men det som har skurret mest, er forholdet mellom henne og Jan:

– Vårt forhold tåler ikke all den belastningen som et bryllup har med seg.

Redd for å bli sett på som vinglete

Hun er redd for at hun vil bli sett på som vinglete etter avsløringen.

– Jeg vet at jeg er vinglete, jeg vet at jeg fremstår som utrolig umoden, jeg vet at jeg fremstår som at jeg kun tenker på meg selv, og jeg vet at jeg framstår som den mest egoistiske mammaen på denne jord.

– Fakta er at det er ingenting annet jeg bryr meg om enn at de ungene skal ha det bra. Grunnen til at jeg avlyser nå, er for å beholde en pappa for dem.

Avlyst på ubestemt tid

I videoen opplyser hun også at bryllupet er avlyst på «ubestemt tid.» De har altså ingen planer om et nytt bryllup i nær eller fjern fremtid.

Lossius fridde til Rasmussen i en episode av bloggerne i 2017. Et halvt år senere ble bryllupet avlyst for første gang.

Kameraene fikk også følge Rasmussen og Lossius på visning av bryllupslokaler i Italia, og da falt de for et sted utenfor Roma. Det blir det altså ikke noe av.

Anna Rasmussen har vært i rampelyset siden hun ble mamma til Michelle Rasmussen som 16-åring, og har deltatt i Unge Mødre og Bloggerne, i tillegg til at bloggen hennes er en av Norges mest leste.

Byas har vært i kontakt med Jan Lossius og Anna Rasmussen. De har foreløpig ikke svar på henvendelsene.