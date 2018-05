Carina Dahl i smertehelvete i ferieparadis: - Det var helt grusomt

- Det var helt grusomt. Og så rart hele greia, forteller Carina Dahl på telefonen fra legekontoret i Oslo.

Hun landet i Oslo tirsdag morgen og har akkurat tatt prøver for å finne ut hvorfor hun har så vondt, og skal etter planen møte fastlegen i løpet av tirsdag.

Frøs i 35 grader

Den blide trønderen kan fortelle at det nå begynner å gå bedre, men hun har ennå ikke lagt bak seg smertehelvetet hun opplevde i ferieparadiset Bali og Giliøyene. Saken ble først omtalt av Se og Hør.

Det hele begynte for snart fire dager siden, på Giliøyene - en øygruppe like ved Lombok i Indonseia.

- Jeg våknet og følte meg ikke helt bra. Så ble jeg skikkelig dårlig i løpet av formiddagen. Jeg fikk ikke i meg noe mat, og jeg frøs og hadde gåsehud selv, om det var 35 grader, sier hun til Trd.by.

Carina og reisefølget var på en kombinert kose- og jobbtur, og dro til Gili nettopp for å ta bilder til Carinas nye bikinikolleksjon.

Kvelden før hun ble syk, hadde de tilbragt på et cocktail-kurs der de smakte på litt forskjellig.

- Jeg trodde jo først at det kanskje kunne ha vært alkoholforgiftning. I ettertid fikk jeg jo høre at de pakker litt av hvert i spriten i Gili.

Til sykehuset

Det ble avklart at det var det ikke. På et apotek møtte hun fire leger, som tok henne med til sykehuset. Sykehuset var ifølge Carina kun et rom med et forheng.

- Jeg fikk sinnsykt sterke magekramper hvert 20. minutt. Det kom brått, pågikk en stund, og så stoppet det igjen. Sånn har jeg nå hatt det i snart fire dager, forklarer hun, og legger til at legene mistenker at hun kanskje kan ha fått betennelse i bukspyttkjertelen.

Det har også vært snakk om matforgiftning. Ifølge Se og hør og UD er det et mangelfullt helsevesen i Indonesia, og sykehus utenfor Jakarta og Bali har dårligere kvalitet og manglende evne til å stille korrekte diagnoser. Hun ble anbefalt å oppsøke sykehuset på Bali, men ønsket seg heller hjem til Norge.

- Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå. Med båt og med tanke på hvordan de kjører i trafikken, så jeg for meg at det kom til å riste veldig.

På flyplassen fikk Carina en rullestol, men ble da igjen så dårlig at hun en stund trodde hun ikke skulle komme seg med flyet.

- Hvordan gikk flyturen da?

- Det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk prøve å spise litt, forklarer Carina, som har fått i seg minimalt med mat de siste dagene.

Mange støttemeldinger

Normalt prøver Carina å bruke lite smertestillende, men fra en norsk lege hun hadde hatt telefonkontakt med, fikk hun høre at hun kunne prøve å ta en Paralgin Forte.

- Det hjalp kjempemye, og magekrampene var ikke like hyppige lengre.

Nå vil hun gjerne finne ut hva det er som har skjedd, og håper å få svar hos legen. Carina delte flere videoer på Instagramkontoen sin fra sykesengen på Bali.

- I starten tenkte jeg at det bare ble så komisk at jeg lå der, men så ble det så mye verre. Men jeg har fått flere hundre meldinger, sier hun og legger til at hun synes det er veldig koselig.

- Jeg hadde gledet meg så gæli til denne turen, også fikk jeg nesten ikke sett noe før jeg ble syk, sier hun om helga de skulle ha på Giliøyene.