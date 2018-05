Denne svarte dotten fører til at mobilen «krasjer»

Trd.by har tidligere skrevet om at en endring til en spesifikk dato på telefonen din kan føre til at mobilen går helt i stampe.

Nå melder blant annet nettstedet 9tomac og tek.no at en viss sammensetning av tegn og symboler kan få mobilen til å krasje, både om du har en Iphone eller en Android-telefon.

«Black dot of death»

Det er nemlig sammensetningen av en svart, rund emoji, omgitt av en vinkelparantes på hver side, etterfulgt av en finger som pekker til venstre, som skaper trøbbel. Dukker denne kombinasjonen opp i en tekstmelding, vil meldingsappen gå ned for telling.

Android Police har nylig meldt at problemet først dukket opp på Android-telefoner, som førte til at WhatsApp krasjet. Hos iOS er det derimot mer omfattende - her vil selve iOS-meldingsappen krasje.

Hjelper ikke å restarte mobilen

I en video på Youtube, postet av kanalen EverythingApplePro, vises det at det ikke er nok å lukke meldingsappen om dette skulle skje. Ikke hjelper det å skru av og på telefonen heller.

Apple vil sannsynligvis slippe en fiks for å løse problemet, men inntil videre kan man enten bruke 3D Touch-funksjonen til å hoppe rett tilbake til «ny melding» i appen. Da kan man slette tråden som inneholder tegnene, skriver tek.no. Hvis ikke kan man bruke en annen Icloud-konto for å slette meldiingen.

Det skal være en skjult kode som skaper trøbbel. Tegnene i denne koden krever så mye minne- og prosessorressurser at telefonen rett og slett kapitulerer, ifølge tek.no.