Se bildene fra den fargerike Holi-festivalen her

- Det er så utrolig viktig å la de ulike kulturene møtes, forteller Kavya Ramalingam like før Holi-festivalen var offisielt åpnet.

Hun er med i den Indiske Studentforeningen i Trondheim, og har sammen med den nye appen Hometrotter, arrangert Trondheims første Holi-festival på Ladehammeren.

Vår, farger og frihet

Tidligere har den Indiske Studentforeningen og noen få familier arrangert lukkede Holi-festivaler, men dette var den første hvor alle fra ulike kulturer kunne feire.

- Holi handler om å feire våren, friheten og kampen for det gode. I India feirer vi i Mars, men siden våren kommer mye senere her, måtte vi vente litt med å feire Holi, forteller Ramalingam og ler.

En av skaperne bak Hometrotter-appen, Emma Jøsok, var også til stede under festivalen lørdag ettermiddag.

- Vi har bestilt inn over 250 kilo med farge, så vi blir å holde på litt til. Etter å ha gått gjennom listen av påmeldte har vi sett at vi har deltakere her fra 62 ulike land og fra alle kontinenter, unntatt Antarktis, forteller Jøsok.

Se de fargerike bildene: