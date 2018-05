Russ klinte softis i panna. Det fikk kiosken til å reagere

- Det kom inn ett par russ og kjøpte softis av meg, og da de fikk den klinte de isen i sin egen panne. Etter det gikk de bare ut. Det ble et helt forferdelig søl rundt kassen, forteller daglig leder hos Mix-kiosken ved Bakke bru, Liv Sneve Tomren.

Hun har varer stående i nærheten av kassen, og da russen gikk sin vei var det søl over alt. Isen hadde falt ned på bakken og sprutet over flere steder i lokalet.

Hvilken skole har årets beste russelåt? Årets russetid er i gang, og russens egne låter er sluppet. Stem på den du synes er best!

Hun fikk senere forklart at dette var en russeknute hos trondheimsrussen, og poenget med knuten var å gjøre det rett foran den man kjøpte isen av.

- Tenk hvis det hadde kommet inn en annen kunde før jeg hadde rukket å vaske opp rotet? Kanskje hadde vedkommende sklidd i sølet, legger hun til.

Hengte opp krav

- Hadde de gjort det utenfor butikken, hadde jeg ikke reagert slik jeg gjorde. Jeg ble rett og slett illsint der jeg sto.

For å unngå at det skulle skje igjen, hengte hun opp en lapp som krevde 100 kroner ekstra for eventuell rengjøring. Og det virket.

- Det har kommet inn russ i ettertid som har lest lappen. Da snur de seg raskt og går ut igjen, fortsetter Sneve Tomren og ler.

Hun vet ikke hvilken skole som har en denne russeknuten, og knuten er ikke en del av de offisielle russeknutene i byen.

Dette er årets knuter for russen i Trondheim Be en frisør om å få pulesveis, kjøp prevansjonsmiddel ved hjelp av kroppsspråk, og få læreren til å signere undertøyet. Her er årets russeknuter for trondheimsrussen!

- Må være en intern knute

Russepresident for hovedrussestyret i Trondheim, Oscar William Otterlei, forteller at han har hørt om en lignende russeknute, men at han ikke har oppfattet den som en del av de offisielle knutene.

- Vi valgte å fjerne flere av de knutene som kunne være et irritasjonsmoment for andre. Jeg forstår at denne knuten kan være ubeleilig, sier Otterlei.

Det ble bare med den ene gangen hos Mix-kiosken ved Bakke bru, men lappen lar hun henge til russetiden er over.

- Jeg har roet meg ned nå. Jeg synes russeknuter egentlig er veldig morsomt, så lenge det ikke går ut over en tredjepart, avslutter Sneve Tomren og ler.

Kristine og klassen inviterte til alternativ russedåp: - Tror det er første gang i Trondheim - Det er viktig at russetiden blir mer enn bare å ha på seg russeklær, sier en av lærerne på Thora Storm videregående skole.