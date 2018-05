Nybø øker rammer og tilskudd for studentboliger

Samtidig økes tilskuddssatsen i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag.

– De som får tilsagn for 2018, får bygd litt dyrere boliger og får litt mer tilskudd for å gjøre det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Rammene har ikke økt siden 2014, og prisveksten har dermed gjort det dyrere å bygge studentboliger. Det har ført til at studentsamskipnader som har fått tilsagn og gjerne vil bygge flere boliger, sliter med å få entreprenører til å gjøre jobben.

– Basert på tilbakemeldinger fra samskipnadene mener jeg vi nå adresserer den viktigste hindringen, sier Nybø.

Statsråden viser til at hvis bare kostnadsrammen var blitt økt, ville studentene måttet ta ekstraregningen. Derfor økes også tilskuddsrammen.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er bygging av totalt 2.800 studentboliger av ulike årsaker satt på vent i perioden 2014–2017.

For å dekke opp for økte kostnader ved at kostnadsrammen øker, foreslår regjeringen 93,5 millioner kroner i økte tilsagnsfullmakter for å gjøre det mulig å holde trykket oppe.

Kostnadsrammen økes fra 800.000 til 900.000 kroner i pressområdene og fra 700.000 til 850.000 kroner i landet for øvrig. Tilskuddssatsen økes fra 300.000 til 340.000 kroner i pressområdene og fra 240.000 til 290.000 kroner i landet for øvrig.

