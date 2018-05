H2-Ofstads lavprisfrisør har åpnet dørene

Det iøyenfallende navnet Analla har fått mye oppmerksomhet siden skiltene ble hengt opp allerede i fjor. Egentlig skulle salongen ha åpnet i oktober, men på grunn av ombygging på senteret ble åpningen utsatt til mai, og har nå holdt åpent i rundt to uker.

Språkopplæring på jobb

Benny Esfandiari (38) er foreløpig salongens eneste frisør, men ved sin side har han Hamoud Alhussein (25), som har sin første dag på opplæring. Sistnevnte begynner på Norsk Frisørskole til høsten, og han er på opplæring på Analla for å forberede seg til skolegangen.

- Hvorfor ville du bli frisør?

- Hvorfor tror du? sier Hamoud med et stort smil og sikter til egen hårsveis.

Han legger til at han lenge har hatt en interesse for hår, og har fikset seg selv på håret lenge.

- Dette virker som en veldig koselig jobb, sier Hamoud mens han friserer en dukke.

Han kom til Trondheim fra Syria for fire år siden, og har lært seg norsk på Thora Storm. Benny selv jobbet som frisør i fire år i Iran før han kom til Norge for ti år siden. Han er nettopp ferdig med en av dagens kunder før han tar seg tid til en prat med Trd.by.

- Jeg har ikke gått noen skole for å lære meg norsk. I samfunnet lærer man seg trøndersk og ikke bokmål, sier Benny.

Han forstår norsk godt, men synes det vanskeligste er å svare.

Som frisør er det mye snakk, og det er nettopp noe av det eier Henki Ofstad vil oppnå med Analla.

- Her får de øvet seg på språket, sier han, og legger til at han som frisørgründer ofte får henvendelser fra gode frisører som ikke snakker godt nok norsk til å få jobb.

Inn i lavprismarkedet

Med tiden håper Ofstad å rekruttere flere til salongen, både lærlinger og ansatte. I nabolokalet står også en utlysning etter blant annet massører og negledesignere til en skjønnhetssalong som skal bli en del av Analla.

Frisørlokalene huset tidligere en av Henkis 17 H2-salonger, og han valgte å legge om koseptet da Olavskvartalet gikk fra kjøpesenter til kulturhus å regne.

- Nå er det mange studenter som er innom her, og de er blant annet interessert i en billig hårklipp, forklarer han.

For det er det som er konseptet, billig hårklipp til menn og barn. De håper også at Benny skal bli alle barnas venn, og har blant annet lagt til rette for det med flere tøysete hatter.

Navn med assosiasjoner

Adresseavisen har tidligere skrevet om reaksjonene navnet til salongen skapte da skiltene først kom i fjor, og hvordan senterlederen trodde det hele var en spøk.

- Det er jo et spesielt navn, hva betyr det egentlig?

- Analla er et jentenavn, og betyr kreativ skjønnhet, sier Henki.

Han er usikker på hvilket språk det egentlig stammer fra.

- Jeg ville ha et navn med snert, også kan det jo assosieres med mye annet om fjerner eller legger til bokstaver, sier Ofstad med en latter.

- Så det er litt humoristisk?

- Litt humoristisk. Men mest for andre, jeg liker det på grunn av assosiasjonene, sier han, og legger til at det viktigste er at det blir lagt merke til.

- Jeg tipper at både Coca Cola- og Ikea-navnet ikke var regnet som fine da de først ble lansert, men må jo bygge opp en merkevare.

Den prangende stilen, med blinkede fargelys i reolene og rød skrift mot knallgul bakgrunn på skiltene, har han kommet fram til gjennom research fra andre lavprissalonger. Lysene i reolene har han for eksempel plukket opp i London.

- Vi har en liten snert i hele opplegget, men vi må jo bryte lydmuren med en ny salong.