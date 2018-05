Tre trønderske par med i onsdagens episode av Fødeavdelingen

Blant de tre parene, kan vi se Daniel Noon (29) og Joanna Fagernäs (22). De flyttet til Trondheim for knappe ni måneder siden på grunn av jobb. Onsdag gleder de seg til å se fødselen igjen fra et annet perspektiv på TV-skjermen.

Nye i byen

- Hvorfor stilte dere opp til Fødeavdelingen?

- Vi ville gjerne ha video av fødselen og det som skjer for at det skal være et minne til datteren vår. På denne måten slapp vi å filme selv, og heller være med på det som skjedde. Hadde jeg filmet selv, hadde jeg blitt for opptatt av at filmen skulle bli bra, sier den nybakte pappaen Daniel til Trd.by.

Mor selv forteller at fødselen gikk så fort at hun ikke rakk å få noen smertestillende, men at det alt i alt gikk bra. Hun tenkte derfor veldig lite over filmcrewet som også var til stede under fødselen.

- Det gikk kjempebra. Alle jordmødrene var kjempedyktige, og jeg fikk all den hjelp jeg kunne få. Jeg er veldig takknemlig for så bra hjelp.

Det finske paret, har bodd i Oslo rett før de flyttet til Trondheim. Joanna var allerede ganske gravid under flyttingen, så Daniel forteller om en travel periode.

Kravstore katter

- Det ble så stille da vi flyttet til leiligheten, så vi bestemte oss for å ha katter. Det ble med en gang mer å gjøre. De gjorde oss glade og gav oss mye kjærlighet. De ble en periode som våre små «bebiser», forteller Joanna lattermildt på svensk.

- Hvordan har dere forberedt dere på foreldrerollen?

- I serien sier vi at vi har forberedt oss på kattene. De var veldig kresne og krevde mye oppmerksomhet. Vi måtte følge med de hele tiden. Så vi tenkte jo at det må være sånn det er å ha barn. Men datteren vår krever jo mer, sier Daniel flirfullt.

Da den nyfødte kom hjem fra sykehuset, forteller de at kattene Mio og Lilja reagerte veldig bra.

- De lurte på hva er dette for noe og var nysgjerrige. I dag koser de med barnet og det går veldig bra.

Valentin-baby

Klokken halv åtte på kvelden, 13. februar i år ble Daniel og Joanna foreldre for første gang. Datteren har fått navnet Fiona Valentina, og er snart tre måneder gammel.

- Navnet Valentina fikk hun fordi vi trodde vi skulle få henne på Valentin-dagen.

- Hvordan er småbarnslivet?

- Det har absolutt gått bra. Jeg synes det har vært kjempebra og har ingenting å klage på. Hun er en rolig person, som liker godt å ligge i fanget og kikke rundt seg.

- Er kattene sjalu da?

- Det virker til å gå bra. Mio vil helst sitte å kikke på babyen. Lilja er litt mer forsiktig. Hun er litt sjalu, kanskje.

Flere fra Trøndelag

I onsdagens episode av Fødeavdelingen får vi møte to trønderske par til på St. Olav.

Marlene Grønflaten og Tommy Roten fra Vanvikan i Trøndelag, men bosatt i Trondheim, er også førstegangsfødende. De ønsker seg ifølge Discovery Networks Norway ønsker de seg en naturlig fødsel og har en lang natt på St. Olav mens de venter på framgang.

Også Lena Hvidsand og Jonas Toftemo fra Melhus, men bosatt i Trondheim, hadde i forkant av deltagelsen i programmet ei datter fra før. I programmet forteller de om mange ultralyder for å finne ut rett kjønn på babyen, rett og slett fordi den førstefødte ble spådd å være en gutt.