Kristine og klassen inviterte til alternativ russedåp: - Tror det er første gang i Trondheim

Det var nemlig der russedåpen for funksjonshemmede fant sted, mandag kveld. Lærerne Eva Synnøve Austad og Jeanine Buvarp spekulerer i om det kanskje er første gangen en slik tilrettelagt dåp finner sted i Trondheim.

Slik kan du få deg en kul festivalopplevelse- helt gratis! Du vil på alle festivalene i år, men er blakk. Hva skal du gjøre? Da kan det være smart å bli frivillig.

- Det er viktig at russetiden blir mer enn bare klær, og at all russen har et tilrettelagt russetilbud som foreldrene tør å sende ungdommene i vei til, sier Austad før det hele braker løs i kjelleren på Thora Storm.

I alt er det seks russ som møter opp, fra sine fire respektive skoler. Melhus, Tiller og Skjetlein videregående skole i tillegg til arrangørskolen.

Psykolog advarer russen mot svartelister etter selvmordsforsøk Psykolog Gro Solheim Tovsen advarer russen mot bruken av svartelister der medelever henges ut etter at det bidro til et selvmordsforsøk.

Allsang, dåp og skål

Det er Kristine Iris Gjøvikli Drysdale som har arrangert kvelden, med hjelp fra lærerne og resten av klassen. Til daglig er hun elev i aktivitørklassen på VG2.

- Det gikk helt fint å planlegge, forteller Kristine da Trd.by stakk innom. Det er også Kristine som har påtatt seg å lede russen gjennom kveldens underholdningprogram.

Og det er litt av en kveld, som naturligvis ble innledet med selve dåpen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sto for dåpen sammen med Kristines klassevenninne Ingrid Johansen. En og en ble de ropt opp for en skål med saft, og på den måten offisielt ta i bruk sine russenavn.

Nå kan all russ i Trøndelag reise kollektivt for 150 kroner i russetiden For 150 kroner kan russ og andre avgangselever i hele fylket reise trygt med offentlig kollektivtransport i hele russetiden.

Deretter sørget Melodi Grand Prix Jr.-vinner Veronica Steen Spjøtvold for skikkelig russestemning, og var nok for mange et av kveldens flere høydepunkt. Erling Næss, i en jakke fra Alf Prøysen, og Svein Røsten bak pianoet, sørget for både latter og ettertanke i sitt bidrag. Og avsluttet rørende med allsang på «Rosenborg-sangen».

Hvilken skole har årets beste russelåt? Årets russetid er i gang, og russens egne låter er sluppet. Stem på den du synes er best!

Flere solstråler

Kristine selv fikk navnet Solstråla, et navn hun delte med ei til.

- Hvorfor tror du du fikk dét navnet?

- Fordi jeg er det, sier hun.

Hun får umiddelbar støtte fra Ingrid.

- Hun er ei solstråle og har alltid veldig godt humør, skryter hun av medrussen.

Kristine forklarer videre at det blir travelt på 17. mai som russ, for da står det blant annet to tog på timeplanen.

- Og russens 17. mai-frokost.

Debattinnlegg: «Vi må snu den dårlige trenden i skolesystemet» Videregåendeelev Martine Dahl Bastiansen (17) synes skolesystemet utvikler seg i feil retning etter ny eksamensregel.

Da de celebre gjestene tok sine farvel, selvsagt etter noen selfies og gruppebilde, var det tid for å fortsette festen. Greit at lua skal ha et navn, men dusken må jo selvsagt også bevise at man har gjennomført russeknuter.

Første punkt på planen - drikke opp en brus så fort man klarer. Lettere sagt enn gjort, skulle det vise seg.

Menn dominerer musikkverdenens hitlister Fjorårets store hitlåter var alle skrevet hovedsakelig av menn – og ble produsert utelukkende av menn.

Etter å fått flere bevis knyttet til lua, sto en hel haug med pizzaesker klare og kvelden ble rolig avsluttet med film.