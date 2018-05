Ny butikk i Fjordgata selger e-sigaretter, men uten nikotin

Det skal bli lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, men foreløpig må Ismokeking kun selge «godissmak» i Fjordgata.

- Her må du være 18 år eller eldre for å komme inn, forklarer medeier Per Tomas Fjell.

Det har seg nemlig slik at selv om butikken kun selger nikotinfri e-sigaretter og e-juice med all slags smaker, som tobakksmaker til godteri til frukt, er de underlagt tobakksskadeloven.

- Det blir som om hele dette lokalet er et stort tobakkskap i dagligvarebutikken, utdyper Fjell.

- «Damping» slår an

Kjeden som nå har etablert seg i lokalene i Fjordgata, er opprinnelig fra Svinesund. Siden oppstarten i 2014 har de startet en rekke butikker her også i Norge. Denne i Trondheim blir nummer tolv i rekken.

- Vi ser at damping slår an mer og mer, og i butikken over svenskegrensa er det også nesten bare nordmenn som handler, sier Fjell.

På bord og hyller er det utstilt en rekke e-juice-smaker, altså den væsken man fyller på e-sigarettene for å «dampe». Det er hele 150 smaker å velge mellom.

- Det er ikke enkelt for en vinglepetter å velge her?

- Nei, det kan du si. Vi har all slags smaker, enten du liker det søte eller det friske, forklarer avdelingsleder for butikken her i Trondheim, Gro Merethe Larsen.

Hun har selv lang erfaring fra butikkbransjen, men har aldri jobbet i denne bransjen tidligere. Selv har hun røyka vanlige sigaretter av og på tidligere. Nå er det kun damping som gjelder.

Forbudt med nikotin - foreløpig

Ifølge direktoratet for e-helse er det per i dag forbudt å selge e-sigaretter og e-juice med nikotin her i Norge. Det er derimot vedtatt nye regler som vil tre i kraft i løpet av 2018. Da vil det også bli nikotin å få i Fjordgata også, forklarer medeier Fjell.

- Hvem er det som kjøper e-sigaretter?

- Hovedmålgruppa vår er mellom 35 og 50 år, selv om både yngre og eldre også kjøper. Men det er folk som allerede røyker vanlig tobakk fra før, eller som snuser. Det er veldig mange som bruker e-sigaretter for å slutte med vanlig tobakk. Selv om vanlig, frisk luft selvfølgelig er det beste, er ikke e-sigaretter, både med og uten nikotin, i nærheten like skadelig, sier Fjell.

På grunn av tobakkskadeloven har Ismokeking heller ikke lov til å reklamere for butikken eller sine produkter. Medeieren medgir at det kan gi noen begrensninger, men de har nå i forkant av åpningen benyttet seg av annonsering på Facebook.

- I tillegg har vi en fin lokasjon her i sentrum der mye folk passerer hele tiden. I tillegg vil nok folk høre om oss gjennom andre som har oppdaget oss, mener Fjell.