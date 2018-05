Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Det viser den siste barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet.

– Sosiale medier er viktig for barn og unge når det gjelder sosialisering og underholdning. Men vi ser altså at også når det gjelder nyhetskonsum, er det sosiale medier de unge bruker mest, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at rundt 18-årsalder leser cirka 60 prosent nyheter i sosiale medier daglig, mens tilsvarende tall for nettaviser er 40 prosent. Til sammenligning ser cirka 10 prosent av 17-18-åringer nyheter på TV daglig, og 7 prosent leser papiravis daglig.

Snapchat og Instagram er de mest brukte sosiale mediene for 9- til 18-åringer, med Facebook på tredjeplass. Jevnt over bruker flere jenter enn gutter sosiale medier. Den største kjønnsforskjellen gjelder Instagram, som brukes av 72 prosent av jentene, mot 61 prosent av guttene.

Undersøkelsen viser også at barn og unge bruker mindre tid på TV etter hvert som de blir eldre, mens bruk av strømmetjenestene øker. 57 prosent svarer at de brukte strømmetjenester i går, og halvparten så på TV. YouTube brukes mye av de unge: 77 prosent svarte at de var på YouTube i går, og de unge bruker også mer tid der enn de gjør på TV.

Barna ble også spurt om hvilke TV-programmer eller serier de ser mest på, og de kunne oppgi én til tre alternativer. Totalt sett er «Riverdale» det mest populære programmet, og 11 prosent svarer at dette er ett av programmene de ser mest på. Deretter følger «Modern family» (8 prosent), «Side om side» (7 prosent), «Farmen» (6 prosent) og «Stranger Things» (6 prosent).