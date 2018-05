Populært bakeri åpner ny avdeling på Solsiden

- Vi har lenge hatt ønske om enda et bakeri i Trondheim, og har hatt en liste over steder vi kunne tenkt oss. Solsiden har alltid vært høyt oppe på den lista, sier markedsansvarlig i Godt Brød, Kristin Larsen.

I de gamle lokalene til Tilbords på Solsiden kjøpesenter er det hektisk oppussing. Målet er at bakeriet skal være klart til 24. mai.

Ett bakeri, to utsalg

Selv om ett bakeriutsalg blir til to, skal alt av brød og boller fortsatt bakes i det lille bakeriet i Thomas Angells gate. Fire bakere, to menn og to kvinner, skal forsyne begge avdelingene.

- Baksten vil bli fraktet til Solsiden to ganger om dagen, slik at det blir fersk bakst hele tiden, også for B-menneskene. Selve bakeriet er lite, så det vil bli produksjon hele døgnet, forklarer Larsen.

Hun forklarer at det nye bakeriet vil by på mye av det samme, men at lokasjonen på et kjøpesenter vil gjøre en forskjell likevel.

- Vi vil følge senterets åpningstider, noe som krever et litt annet vareutvalg på kveldstid. Det blir litt mer som en kafé, der man spiser det vi lager der, i stedet for et bakeri der man kjøper med seg varene hjem.

Med Rosenborg bakeri inne på senteret fra før, og en rekke kafeer som Dromedar og Starbucks i umiddelbar nærhet, er det konkurranse om kundene. Det er bare positivt, mener Larsen.

- Det er mye folk der, og et naturlig knutepunkt. Vi vet Solsiden er et sted man søker seg til om man vil spise eller ta en kaffe. Konkurranse er bare positivt, da vet vi at det er et kundegrunnlag der. Da får vi bare være enda flinkere på kaffe, brød og boller.

Rekordmange søkere

Det er tydeligvis rift om stillingene i det nye bakeriet. Elin Høgh Olsen, daglig leder ved bakeriet i Thomas Angells gate, skal også lede bakeriet på Solsiden. Hun forteller at rundt 220 har søkt for å få jobb på den nye avdelingen.

- Det har vært voldsomt! Det er mange studenter som har søkt, og mange med gode kvaliteter. Vi skal totalt ha 14 ansatte på Solsiden, forteller hun.

Frem mot åpning vil de ha en «bakemobil» plassert på den lille torgplassen mellom kjøpesenteret og Starbucks, med diverse utsalg. På samme sted vil det også bli uteservering når bakeriet åpner.

- Det vil bli en egen inngang, slik at vi også kan holde åpnet uavhengig av senterets åpningstider. Det vil bli en liten uteservering inn langs husveggen. Det tror jeg blir veldig kjekt, slik at vi får litt liv på det lille torget, sier den daglige lederen.