Tvillingjentene til Anne Jorun og Ole hadde felles morkake - måtte til ultralyd annenhver uke

- Plutselig ble det to, selv om vi i utgangspunktet kun bestilte én, ler småbarnspappa Ole Wik (44).

Wik forteller om øyeblikket da jordmoren på Spiren Fertilitetsklinikk under en tidlig ultralyd fortalte at det var to små inne i magen til samboeren Anne Jorun Frøseth (35).

- Da vi så det første bildet ropte Anne Jorun «wow, det er jo to inni der!» Vi hadde fleipa litt med at hun følte seg større en hva hun hadde trodd på forhånd, så vi skvatt litt begge to. Jeg hadde nettopp kjøpt ny bil, men noe av det første hun sa var at vi nå måtte skaffe en ny og større en.

Felles morkake

Under samme undersøkelse blir jordmoren oppmerksom på at de to eneggede tvillingjentene delte morkake, noe som er sjeldent. St. Olavs hospital ble varslet, noe som ble begynnelsen på en veldig tett oppfølging av mamma og de to små i magen.

- Vi dro på ultralyd annen hver uke, det var ganske voldsomt. Vi endte vel opp med 18 undersøkelser til sammen. Vi er utrolig fornøyd med oppfølgingen vi fikk fra St. Olav. Når man hører om de verste risikoene er det klart man blir stressa, men med den oppfølgingen vi fikk, var det helt suverent, sier Wik.

Han forklarer konsekvensen av at fostrene i magen deler morkake, er at de også må dele på all næringen. Det som kan være kritisk er om den ene tar det meste an næringen fra den andre, slik at barna vokser ulikt.

- Om forskjellen i vekt blir for stor, må det et inngrep til for å «brenne av» noen næringsstrenger fra morkaka til ett av barna. Dette gjøres i Tyskland. Vi ble forberedt på at dette kunne skje hos oss, men vi berga den.

Det endte med at tvillingjentene ble forløst ved planlagt keisersnitt en måned for tidlig - tre uker tidligere enn planlagt.

Vises på TV

Onsdag kveld får TV-seere ta del i fødselshistorien fra St. Olavs hospital. Ole Wik og Anne Jorun Frøseth har nemlig latt TV-kamera fra «Fødeavdelingen» hos FEM følge den spesielle tiden.

- Hvorfor ønsket dere å være med der?

- Det var egentlig to ting. For det første ble vi tagget av venner i et innlegg på Facebook fra programmet, siden de mente vi burde være med. I tillegg ble vi kontaktet av produsentene siden vi skulle ha eneggede tvillinger, og risikoen knyttet til felles morkake. Det er artig med dokumentasjon fra start til mål, så vi takka ja, forklarer Wik.

- En annen ting var at vi hadde planlagt keisersnitt. Anne Jorun så ikke for seg en vanlig fødsel på TV, det ble litt ekkelt og for belastende. De er veldig tøffe de som gjør det.

Se klipp fra onsdag episode:

- Hvordan var det å ha kameraene der?

- De var ufattelig dyktige. Det er klart vi var nervøse før vi begynte, men de to damene var så dyktige at det ikke var noe problem.

Tvillingene Helen og Lisbeth kom til verden på selveste halloween, friske og raske, og er nå seks måneder gamle. Begge jentene er oppkalt etter mødrene til Ole og Anne Jorun, som heter Brit Helen og Siri Lisbeth.

- Da fikk de på en måte en hver. De er veldig fornøyd, de synes det er stort å få barnebarna oppkalt etter seg.

