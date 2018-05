Ellen har skrevet bok om app-dating

Da Ellen Sofie Lauritzen bodde i New York, ble hun tipset om å laste ned Tinder. Som sagt, så gjort, og kort tid etter fartet hun rundt på ulike dates.

Det var derimot ikke før hun kom hjem igjen til Oslo at hun opplevde å bli ghostet - av en fyr som hun hadde vært på flere dater med. Da bestemte hun seg for å skrive bok.

– Jeg opplevde det (ghosting, jour. anm.) som ganske vondt og kjipt. Da begynte jeg å tenke - hvordan er det egentlig vi behandler hverandre? Det som tidligere ble oppfattet som respektløst og uhøflig, er nå noe man gjør, sier hun.

«Ghosting» er når en person du dater, plutselig blir helt taus uten forvarsel om at interessen har dabbet av.

Snakket med psykolog og nevrolog

I boka Snakkes til uka har hun snakket med mange som bruker eller har brukt datingapper. I tillegg har hun snakket med en nevrolog, for å se hva som skjer med hjernen, og en psykolog, for å se hvor godt vi mennesker tåler det.

Kort og godt ville hun finne ut hva som egentlig skjer med oss når vi blir ghostet.

Lauritzen anslår at hun har vært på mellom 40 og 50 app-dater, og brukte appene Tinder og Happn av og på i to år.

Hun brukte appene både i New York og hjemme i Norge, og hun merker forskjell.

– I USA er de «proffere», og de snakker om dating-begrepet helt til de står ved alteret. De er mer henslengte, og kan fort date flere samtidig.

«Krampaktig» i Norge

I Norge opplever hun app-datingen som mer «krampaktig». I og med at Norge ikke har en skikkelig dating-tradisjon, lager vi litt våre egne regler, som ikke alltid fungerer så bra, ifølge Lauritzen.

Hun beskriver nordmenn som konfliktsky og litt sjenerte, og da er det kanskje ikke så rart at folk tyr til «ghosting» heller enn å sende en melding om at matchen ikke var helt riktig.

Lauritzen merket selv at hun kunne bli en kynisk app-dater da hun bodde i New York, og det tror hun er fort gjort.

– Dersom vi blir avvist, skal vi riste det av oss, og ikke vise følelser. Vi har behov for å føle oss spesielle, og så skal vi bite tennene sammen og gå videre, sier hun.

Dersom hun må velge mellom å date på app i Norge eller USA, velger hun likevel Norge.

– Amerikanerne er så proffe at det fjerner noe av det menneskelige ved dating. De er enda mer nøye på spillet der, og skal straffe hverandre. For eksempel hvis du ikke svarer en dag, skal de «høyne» ved å ikke svare på tre dager, sier hun.

– En av gangen

Hun har noen tips til hvordan man kan bruke apper som Tinder, og anbefaler å være var med bruken - ha litt sveipestopp av og til, begrense sveipingen til en time om dagen, ikke fate for mange på en gang.

– Det kan være lurt å date en av gangen. Dersom du dater fire andre i tillegg, kan det være vanskelig å holde fokus.

Å gi folk en sjanse, er også noe hun anbefaler. Det er jo en ganske konstruert situasjon, det med å sitte på en date og selge inn deg selv. Hun sammenligner det med et førstegangs jobbintervju, og ber folk huske på hvor nervøs man kan være da.

– Ikke ghost!

Daten trenger heller ikke bestå av kaffe eller øl - og noe fysisk kan være vel så bra, for eksempel å gå en tur.

– Men er det null kjemi, skal ikke jeg sitte her og si at du skal gå på flere dater med vedkommende bare for å gjøre det. Men da må du ikke ghoste! Bare send en melding og si sorry!

En gyllen regel kan være å behandle de du dater på app slik du ville blitt behandlet selv.

Det viktigste, selv om at det kan være vanskelig, er å ikke stresse, tipser hun.

– Det er best å forsøke å ikke ha så høye forventninger. Men det er vanskelig å gjøre i praksis.

