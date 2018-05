Derfor går Amalie Snøløs aldri med hestehale på kveldstid

Jobb: Modell og markedsføringskoordinator for Palmesus

Sivilstatus: I et forhold med Herman Tømmeraas, kjent fra NRK-serien «Skam»

Instagram: @AmalieSnolos

Humans of Trondheim: Emma (18) mistet pusten da hun fikk rollen i «Heimebane» Malvikjenta Emma Bones kan nå ses i NRK-satsingen «Heimebane», med kjente navn som John Carew og Ane Dahl Torp.

– Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg den siste uka?

– Knivstikkingen i Oslo, det er noe jeg kjenner jeg er redd for. Jeg er redd for å gå alene i byen, for hvem som helst kan gå rundt med en kniv. Det er kanskje ikke så trygt som vi kanskje tror, da er det ekstra viktig at man tar forholdsregler.

– Hva slags forholdsregler er det du tar for å føle deg trygg?

– Jeg er nøye på å ikke gå alene seint om natten, og jeg går aldri med håret i strikk. Hvis en person vil utføre et overgrep, så er det lettere for gjerningsmannen å ta tak i en hestehale. Jeg går heller aldri med ørepropper i begge ørene når jeg hører på musikk.

Enig med Sylvi Listhaug

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– Kampen mot terror, det er noe jeg har fulgt litt med på. Jeg synes det er synd at vi ikke har gjort enda flere grep mot terror. Det er for eksempel for enkelt å komme seg gjennom flyplasser i Norge. Det er også få ting som har blitt gjort selv om det blir skrytt av at det har kommet store blomsterkasser i Karl Johan. Men om noen hadde hatt veldig lyst til å bombe slottet, så hadde det vært fullt mulig.

Gunhild er selverklært uromantisk, men bruker fritiden på å vie trønderske brudepar - Jeg har aldri vært opptatt av bryllup eller det som hører med av klær og blomster og alt sånt.

– Hva slags grep hadde du gjort om du fikk den makten?

– Slik som Sylvi Listhaug var inne på, at man for eksempel har mulighet til å frata folk sitt pass. Man må fortsatt se ting fra begge sider, om du velger å ta fra noen som ikke har dobbelt pass, da kan man ikke la et menneske stå uten en nasjonalitet.

– Men om du er en person med dobbelt pass som har vært involvert i planlagte terroraktiviteter og du oppholder deg i utlandet, enten Sverige eller Syria, da mener jeg at politi og myndighetene skal ha myndighet til å frata passet på stedet. Og deretter kommer rettssaken.

A post shared by AMALIE SNØLØS⚡️ (@amaliesnolos) on Apr 7, 2018 at 3:22am PDT

– Hvem er du på sosiale medier sammenlignet med deg selv i virkeligheten?

– Jeg er annerledes, laidback og bor på Birkeland. Etter å ha vært i Oslo elsker jeg å mate hønene, legge fra meg telefonen og gå tur i skogen. Eller ha spa med bestemor der vi farger øyebrynene våre. På sosiale medier vil jeg påstå at jeg er en «business woman». Jeg legger ut flotte bilder av meg selv med sminke fra for eksempel en fotoshoot. Instagram er en måte å være kreativ på. Det viktig å ikke misbruke makten som følger med, men man skal utfordre normene.

Humans of Trondheim: Nora skulle bare blogge i tre måneder - det ble til sju år Nora Fredagsvik - eller Fitnessnora synes allerede det er rart å ikke ha en blogg å gå til.

– Kan vi få en usminket selfie av deg, da?

Mener dagens unge mislykkes av egen depresjon

– Hva er det verste med dagens samfunn?

– Determinismen i alt man gjør! Man har plutselig blitt så ødelagt. Det virker som om dagens unge er blitt ødelagt psykisk og at sosiale medier skaper et enormt press. Jeg må si at jeg ikke føler på disse tingene. Det handler veldig mye om hvordan jeg har lært å tenke og takle ting. Som ung har du alle muligheter, hvor du får gratis skole og alt er dekket. Likevel mislykkes vi av vår egen depresjon. Det synes jeg er synd når vi lever i verdens beste land.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– Det beste tipset jeg kunne gitt meg selv da, er å stole mer på meg selv og ikke gå med en kjole fordi alle andre synes den er kul. Velg heller den kjolen du har lyst til å gå med. Veldig mange unge sliter nok med det, for det kjente jeg på selv som yngre. Det er i vår natur å føle tilhørighet, men samtidig er det viktig å ikke miste seg selv.

– Hva angrer du mest på?

– Da jeg var yngre var jeg lite flink til å unne andre det beste. Jeg skulle ønske at jeg kunne si til de rundt meg hvor flinke de var og hvor bra de jobbet. Det er utrolig trist å ikke kunne unne andre noe godt, når de har oppnådd suksess. Det er noe jeg glad for at jeg har lært av.

– Det beste tipset du noen gang har fått?

– Bestefaren min sa at hvis noen ber deg gjøre noe, ikke gjør det. Om noen sier at jeg skal gå i en viss kjole, så bytter jeg og tar på meg en joggebukse isteden. Jeg gjør ikke noe for andre, men for meg selv.

Humans of Trondheim: Hege (23) gidder ikke å gå ned i vekt for en jobb Trondheimsjenta har reist verden rundt, og føler hun lever to forskjellige liv. Egentlig er det kanskje mer som tre?

Ukjent mann ville kjøpe brukte truser

– Hva har vært den største omvendingen etter du kom i rampelyset?

– Etter «Farmen» eskalerte alt. Instagram-profilen min gikk fra 1.700 følgere til 15.000 på få dager. Telefonen ringte i ett sett. Folk fra hele verden startet å kontakte meg og jeg fikk mange ulike tilbud, alt fra date til å besøke fengsel.

– Det positive er at det har kommet muligheter for jobb, opplevelser og gøyale utfordringer. Alle medier skriver om livet ditt og alle forventer noe av deg. Folk sier at jeg må forvente alt siden jeg er en offentlig person, og det er litt nedtur. Men er kult å ha muligheten til å leve av sosiale medier og få opplevelser.

Humans of Trondheim: Emma og Conor lever, produserer og spiller sammen De bor sammen, eier et felles musikkstudio, og spiller i hverandres band. Emma Williksen og Conor Patrick utgjør sitt helt eget musikkollektiv.

– Har du hatt noen ubehagelige opplevelser etter at du ble gjenkjent fra «Farmen»?

– Det var en mann som sendte melding til alle i familien Snøløs og spurte dem om jeg solgte trusene mine. Det er trist at min familie må oppleve slike ting, og det er tøft for dem å høre og se hva som skrives i kommentarfeltet. Men det er nok verre for dem enn meg, for jeg tar meg ikke nær av slikt.

A post shared by AMALIE SNØLØS⚡️ (@amaliesnolos) on Mar 27, 2018 at 6:51am PDT

– Og til slutt, hva jobber du hardest mot akkurat nå?

– Akkurat nå jobber jeg med noen nye prosjekter som jeg holder på med, som vil bli avslørt i løpet av sommeren. Også jobber jeg hardt med Palmesus. Det er 10 årsjubileum og vi skal gjøre det helt sykt!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no