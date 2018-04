Slik går bussene på helligdagene i mai

Det er mange helligdager i måneden som kommer, og med det blir også buss- og trikkerutene noe annerledes disse dagene. Her får du oversikt over helligdagsrutene for buss og trikk i mai!

Helligdagsruter for buss i Stor-Trondheim

1. mai: Søndagsruter

10. mai: Søndagsruter

17. mai: Lørdagsruter med første avganger klokken 08.20. For tilleggsavganger, se Atb sine nettsider.

19. mai: Lørdagsruter

20. mai: Søndagsruter

21. mai: Søndagsruter

Nattbuss: Det kjøres nattbuss natt til 1. mai og natt til 17. mai - ellers er det ordinær nattbusskjøring.

Helligdagsruter for region

1. mai: Søndagsruter

9. mai: Hverdagsruter med unntak, se Atb sine nettsider.

10. mai: Søndagsruter

16. mai: Hverdagsruter med unntak, se Atb sine nettsider.

17. mai: Søndagsruter

19. mai: Lørdagsruter

20. mai: Søndagsruter

21. mai: Søndagsruter

Nattbuss: Det kjøres nattbuss natt til 1. mai og natt til 17. mai.

Trikk

1. mai: Søndagsruter

10. mai: Søndagsruter

17. mai: Lørdagsruter med ekstra avganger fra klokken 08.00, og så lenge det er behov

19. mai: Lørdagsruter

20. mai: Søndagsruter

21. mai: Søndagsruter

Natt-trikk: Ingen natt-trikk natt til 1. mai.

