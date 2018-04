Så mye informasjon gir du fra deg når du dater på nett

– Det groveste er ikke nødvendigvis det at de delte disse opplysningene med tredjepart. Det som er mest skremmende er at de frasa seg alt ansvaret for informasjon brukt av tredjepart. Derfor klaget vi Grindr inn til Datatilsynet, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet.

Grindr, en dating-app for homofile, ble denne måneden klaget inn til Datatilsynet av Forbrukerrådet. En undersøkelse fra SINTEFviste at appen har delt opplysninger om hiv-smittestatus med tredjeaktører.

Firmaet benekter ikke at delingen har skjedd, men hevder at det kun har blitt delt som et ledd i å gjøre appen bedre for brukerne.

LES OGSÅ: Interessene dine styrer hva du leser: Studenter googlet metoo og fikk helt forskjellige svar

Grindr ikke eneste app som har fått problemer

Tinder og Happn har begge havnet i søkelyset for lettsindig omgang med brukernes personlige informasjon. Eller at de har lagret ekstremt mye.

– Tinder hadde noen helt forferdelige vilkår. Selv om de har endret på noe, er det fremdeles mye å gå på, sier Myrstad.

Han legger til at da han skulle registrere en profil hos Tinder for å sjekke vilkårene, måtte han gi adgang til hele Facebook-galleriet sitt. I Tinders tidligere vilkår, ble appen gitt tilgang til bildene for evig og alltid. Da kunne selskapet blant annet benytte seg av disse i kommersiell øyemed.

LES OGSÅ: Lei av de klassiske datingappene? Her er noen andre du kan teste ut!

Her har endret seg etter at Forbrukerrådet klaget dem inn, men Myrstad er fortsatt ikke imponert over de utenlandske selskapene.

Hos Happn forsikrer de at de gjør det de kan gjøre for å trygge din personlige informasjon.

– Våre brukeres personvern er høyt prioritert hos oss, og vi forsikrer alltid oss om at de er helt trygge. Vi kjører regelmessige tester på sikkerheten, i samarbeid med en ekstern leverandør, sier Claire Certain, kommunikasjonsjef i Happn.

Tinder har ikke besvart Byas’ henvendelser.

LES OGSÅ: Sånn dater nordmenn

Forvirrende vilkår

– Vilkårene er altfor kompliserte å sette seg inn i. Folk flest vil bruke appen med en gang, og dette vet utviklerne. Derfor har de lange og kronglete brukeravtaler, sier Myrstad.

Med over en halv million brukere av dating-apper bare i Norge, er det mye personlig informasjon om nordmenn som blir utvekslet med firmaene. Som gjerne har hovedkontor et helt annet sted enn i Norge, og er vanskelige å få tak i.

Før du får sveipe til høyre eller venstre blir du bedt om å gi fra deg flere tillatelser og tilganger på telefonen. Appen kan be om kontaktlista di, Facebook-informasjon og mer. Om du ikke ønsker at den skal ha det, da blir det vanskeligere å bruke den.

I tillegg til dette må du si ja til en omfattende, og ofte forvirrende, brukeravtale.

– Vi er veldig klar over at våre betingelser kan virke overveldende på brukerne. Derfor jobber vi nå, mye basert på de kommende reglene, med å gjøre dem lettere å lese, sier Claire Certain.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære navnene på datingsidene

Nytt regelverk på vei

I mai kommer det ny personvernlovgivning på plass, som vil gjelde over hele EU og EØS. Loven tar sikte på å styrke personvernet, spesielt med tanke på hva som foregår over nettet.

Brudd på de nye retningslinjene vil føre til store bøter. Dette vil også gjelde for aktørene på datingmarkedet. Det viktigste sett med brukernes øyne vil være det at vilkårene skal være langt mer forståelige.

– Det er bra med den nye lovgivningen. Samtidig skulle jeg gjerne sett at selskapene gjorde dette uten å måtte bli tvunget til dette. En av de viktigste tingene er tilliten fra forbrukerne, sier Finn Myrstad.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no