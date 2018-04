Hennes & Mauritz stuper på ny omdømmeliste

Hennes & Mauritz' (H&M) omdømme har falt med seks poeng siden i fjor, ifølge kommunikasjonsbyrået Apeland og Reputation Institutes årlige omdømmeundersøkelse. Nå ligger kleskjeden i bunnsjiktet sammen med blant annet Bunnpris, McDonald's og Ryanair. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Hennes & Mauritz får negative kommentarer på nesten alle områder i denne undersøkelsen. Kommentarene omfatter alt fra dårlig arbeidsmiljø til usunt kroppspress og mangel på etikk. Selv om de fleste kjenner merkevaren, og det er lav pris, så er folk opptatt av at virksomheter oppfører seg skikkelig. Der svikter H&M, sier kommunikasjonssjef i Apeland, Ole Christian Apeland.

H&Ms norske kommunikasjonssjef, Kristin Fjeld, er lei seg over resultatene og mener omdømmefallet i hovedsak skyldes at undersøkelsen ble gjort i en tidsperiode da kjeden fikk kritikk for å være rasistisk. En sosiale medier-storm oppsto da H&M brukte en mørkhudet gutt ikledd en hettegenser med trykket «kuleste apen i jungelen» i januar.

Sjokoladeprodusenten Freia ligger øverst på lista på sitt første år, etterfulgt av finn.no og Hurtigruten.

