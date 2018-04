Morten Hegseth Riiber flytter til Trondheim

- Allerede nå til helga reiser vi med siste flyttelass, så nå blir jeg trondhjemmer i større grad enn før, forteller Morten Hegseth Riiber til Trd.by.

De siste årene har han pendlet til Trondheim annenhver helg. Nå har ektemannen Anders Riiber fått fast jobb i Trondheim, og av familiære og praktiske årsaker har de to nå kjøpt hus på Moholt i Trondheim, til 8,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Dette tjener bloggerne og insta-stjernene i Trondheim

Motsatt pendlerliv

Kjendisreporteren fra Stjørdal jobber i VGTV, med TV-programmet «Panelet» og podcasten «Harm og Hegseth», som han begge leder sammen med Vegard.

- Er det sånn at du plutselig dukker opp i redaksjonslokalene her i Adresseavisen nå da?

- Det hadde vært gøy, men jeg er så heldig at jeg får fortsette med Panelet, podkasten og events i Oslo. Men jeg er ikke fremmed for jobbing i Trondheim. Nå blir det motsatt pendling.

I mai er det to år siden Hegseth giftet seg med kjæresten Anders, der bryllupsfesten ble holdt på Ringve gård her i Trondheim.

LES OGSÅ: Trønderen Lloyd Lawrence med i ny og drøy serie

Tøyselover for drikking

- Trondheim er en fantastisk, sjukt fin by. Det er et litt roligere tempo enn i Oslo, og i Trondheim har jeg mange barndomsvenner og familie. Etter 13 år i Oslo blir det deilig å få mulighet til å ha mer kontakt med dem.

- Er det noe du gruer deg til med å bo i Trondheim?

- At det blir kjedelig, Trondheim kan være jævlig kjedelig. Vi har hatt uflaks de gangene vi har vært ute og spist, med nesten tomme restaurantlokaler. Og er det ikke en drittlov som gjør at utestedene stenger klokken to? Om Trondheim vil være en storby, må de slutte med sånne tøyselover for drikking, ler han.

- Det er altså utelivet du frykter mest?

- Nå er jeg ikke så mye ute og fester, så det er vel en litt ubegrunna frykt. Det blir nok familieliv med en Dry Martini i stua her i Trondheim, så får jeg bruke tiden i Oslo til å feste.

LES OGSÅ: Paradise-Erik (21): - Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise»