Ivrige studenter brukte to år på å bygge denne ikoniske bilen

- Det har krevd blod, svette og tårer men vi kom i mål! På veien har vi også lært fryktelig mye, ledd mye, og møtt mange imøtekommende mennesker, sier gruppeleder Karosseri, Harald Grøndahl.

Onsdag er dagen endelig kommet da studentgruppa Smørekoppen Engineering skal avduke sin kabriolet-versjon av den folkekjære Trollbilen.

LES OGSÅ: Anders (23) startet egen bilforretning: - Jeg er ikke så redd for å tape penger

LES OGSÅ: Startet med sparepenger og blanke ark - nå har Victor (27) drømmejobben

Første forsøk på bil i Norge

Trollbilen fra Telemark var ifølge studentene det første skikkelige forsøket på å få igang bilproduksjon i Norge. Fabrikken trillet ut sin femte og siste Trollbil i 1958. Da gikk fabrikken konkurs.

Harald Aspheim kjøpte deretter opp deler, støpeformer og chassis, og bygde den sjette Trollbilen, som ble registrert i 1961.

- Nå, over 60 år etter at den første Trollbilen så dagens lys, er en ny Trollbil klar for å kjøres. Denne gangen er det en gjeng ivrige studenter, som ved siden av studiene har brukt to år på å bygge en kabriolet-versjon av den ikoniske bilen ved hjelp av originale støpeformer fra 50-tallet.

LES OGSÅ: Marius (26) fra Trondheim startet i bilbransjen som 15-åring. Nå er han bruktbilsjef

LES OGSÅ: Sander har kjørt på rullebrett i 110 km/t

Ivrer etter utfordringer

Aspeims barnebarn, Håvard Teigen, er student i Trondheim og har ledet prosjekt Troll 7.

- Det er utrolig gøy å ha fått muligheten til å bygge den 7. trollbilen, 60 år etter at bestefar bygde den 6. Da jeg ringte til bestefar høsten 2016, for å spørre om vi fikk lov til å bruke støpeformene fra 50-tallet var svaret jeg fikk raskt og kontant. Ja, det skal dere få lov til. Etter dette har vi fått utrolig mye god hjelp fra mange flinke støttespillere. Sponsorene våre skal derfor ha en stor takk, sier han.

Smørekoppen Engineering består av omtrent 20 engasjerte studenter som holder til i et lokale ved NTNUs campus på valgrinda. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at de ikke helt greier å kun holde seg på skolebenken. De ivrer etter å ta fatt på nye utfordringer og har i løpet av de siste årene laget flere spesielle kjøretøy.

- Blant annet en enhjulsmotorsykkel og et beltedrevet terrengkjøretøy.

De har jobbet med prosjektet Troll 7 siden høsten 2016.

- Etter mange halsbrekkende ideér ble det til slutt bestemt at de skulle lage en dampdrevet Trollbil.

LES OGSÅ: Nå blir det mulig å kjøpe mat som er gått ut på dato

LES OGSÅ: Trønderen Runar har bodd halve livet i USA - nå kommer han snart med storfilm

Mange tusen timers arbeid

Gruppen tok kontakt med næringsliv for hjelp til å realisere prosjektet og møtte etterhvert mye velvilje.

- Idéen om dampmotor ble våren 2017 skrinlagt, da man fant ut at kostnadsnivået kom til å bli for høyt hvis dette skulle produseres på forsvarlig vis. Etter fantastisk støtte fra næringslivet og mange tusen timer på verkstedet, er bilen endelig ferdig. Vi ønsker å gi folk mulighet til å se hva vi har fått til samtidig som vi vil sette søkelyset på en del av Norsk industrihistorie som mange ikke har hørt om.

Avdukning skjer foran hovedbygget på NTNU Gløshaugen onsdag 25. april, klokka 18.00.

LES OGSÅ: Denne dingsen skal hindre at sykkelen din blir stjålet