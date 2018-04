Russen reagerer: Får ikke lov til å ha dåp på skolene

Til noens glede, og andres vrede, er det straks tid for russetid.

Med det er også den tradisjonsrike russedåpen ved de videregående skolene rett rundt hjørnet.

Men i år vil ikke russen bli døpt på skolenes område her i Trøndelag. Det har rektorene og fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen, bestemt.

- Vi synes det er veldig synd. Det skaper en trygghet at politiet vet hvor vi er. Det blir litt feil å snakke så mye om sikkerhet og en trygg russetid da, sier russepresident ved Strinda videregående, Johannes Lyngaas.

Bekymret for sikkerhet og utenforskap

Lyngaas forklarer at dåpen er en dag der alle avgangselevene på skolen er samlet, en tradisjonsrik dag med god stemning.

- Hos oss er vi rundt 250 rødruss i år, og nå aner vi ikke hva vi skal gjøre. Vi kan ikke være på skolen, ikke på offentlig plass, og ikke være nære nabolag, veier eller vann. Da må vi nesten være ute i en skog en plass, eller leie et lokale. De gjør det veldig vanskelig for oss.

Også president i Hovedrussestyret i Trondheim (Hit), Oscar William Otterlei, uttrykker bekymring for både sikkerhet og utenforskap som følge av forbudet. Otterlei er også president på Heimdal videregående skole.

- Det å ha dåpen på for eksempel skolens område skaper rett og slett sikrere rammer, enn at russen drar et sted bortgjemt i skogen eller lignende.

Begge russepresidentene sier at de forstår politiets argument om at det ikke er lov å drikke alkohol på offentlig sted. Likevel understreker de at en fullstendig edru dåp er uaktuelt. For dåp blir det uansett.

- Russen begynner allerede å bli splittet i ulike grupperinger, og da er det dessverre sånn at mange ikke har noen gruppe å være med. Dette er den ene dagen der alle skal være samlet. Skal vi være hjemme hver for oss og døpe oss selv da? Det er trist, og all tradisjon og sjarm blir borte, sier Lyngaas.

- Kjempedilemma

Rektor ved Heimdal videregående skole, Elisabeth V. Tandstad, forstår russens frustrasjon.

- Det går jo som regel bra, men dette er vanskelig. Vi skjønner at russen reagerer, men vi må være tydelig på å ikke blande rus og skole, sier hun.

I fjor ble dåpen for russen på Heimdal videregående gjennomført på skolen. Arrangementet skulle i utgangspunktet være helt alkoholfritt, men helt slik ble det ikke.

- Vi fikk noen naboklager om høy lyd, og noen av russen hadde vært fulle foran barn i området. Politiet kom også. Men dette er et kjempedilemma, russetiden har egentlig ikke noe med skole å gjøre, men så har det det likevel.

Russen på Heimdal har fått tilbud om å ha et rusfritt arrangement på skolens område, med grilling for elevene. Det har russen takket pent nei til.

- Russen selv frykter inndeling i grupper allerede fra dåpsdagen, og at noen havner utenfor. Hva tenker du om det?

- Det håper jeg virkelig ikke vil skje. Jeg vet ikke hvordan de vil løse det, og deler russens bekymring. Det er en vanskelig sak, og dette med grupperinger er høyt oppe på vår agenda.

- Russetiden har ikke noe med skolen å gjøre

Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen, forklarer at de ønsker at russetiden først og fremst skal være noe som skjer utenfor skolen.

- Dette er et ønske fra de aller fleste rektorene. Vi vet vi har noen problemstillinger hos store sentrumsskoler som vi må se på for framtida, men jeg oppfatter at dette er ønsket fra de fleste.

Iversen håper og tror at russen ikke får slike grupperinger at noen havner utenfor.

- Vi har for eksempel russebusser i Steinkjer, og jeg synes det er viktig at russen prøver å tenke på fellesskapet og involverer alle. Jeg er skeptisk til disse bussene og lignende, selv om jeg skjønner at det kan være artig. Likevel kan det bli ekskluderende.

Ingen spesialbehandling for russen

Jan Erik Mihle, leder for politiets forebyggendegruppe, har hatt noen møter med hovedrussestyret. Han forstår utfordringene til russen.

- Det beste hadde vært om denne dåpen kunne foregått alkoholfritt på skolen først, og så kunne de ha funnet på noe morsomt etterpå. Men vi har forstått at russen ikke har lyst til det, sier Mihle.

Han presiserer at det ikke er politiet i Trøndelag som ønsker å stikke kjepper i hjulene for russen - men at de har et lovverk de må håndheve. Det er ikke lov å drikke på offentlig sted, og dette gjelder også for russen.

- Jeg synes også det er synd at russen ikke kan ha dåpen på skolen, men samtidig kan man få situasjoner med overstadig berusede personer på gressplener i nabolag rundt omkring. Det skal bare én person til for å ødelegge hele greia, og da kan man ikke ta sjansen på å være ansvarlig for det.

