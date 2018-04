– Plukker du opp en Q-tips, har du bidratt til å gjøre havet litt renere

I disse dager går Line Elvsåshagens nyeste serie «Planet Plast» på NRK, hvor programlederen prøver å finne ut hva hver enkelt av oss kan gjøre for å få mindre plast i havet.

Akkurat dét er Simen Knudsen opptatt av. 32-åringen fra Sunde var med å starte Nordic Ocean Watch i 2013, et miljøkollektiv som prøver å se på hva man kan gi tilbake til havet.

Knudsen hadde surfet i mange år, men det var ikke før i 2013 at han begynte å tenke på hvordan man kunne gi tilbake til det som dekker 70 prosent av kloden vår. Nå har det blitt en lidenskap.

– Folk vet ikke hva som skjer i havet. Vi ville etablere oss i surfemiljøet, slik at de som driver med surf, yoga eller kiting kunne være med å få oppmerksomhet til havet. Det er underkommunisert. Vi ville gjøre havet kult igjen, sier han.

#tavaha

Siden Nordic Ocean Watch er et miljøkollektiv, går det ikke an å melde seg inn som medlem. Den eneste måten de kan måle suksessen sin på, er via emneknaggen deres på sosiale medier - #tavaha, kort for ta vare på havet.

I skrivende stund er 5836 innlegg tagget med emneknaggen på Instagram.

– Vi trenger ikke medlemsmasse, vi vil skape en endring hos folk, sier Knudsen.

– Slutt å kast plast i do

Han håper at NRK-serien kan få folk til å ta et oppgjør med hvordan de tenker om plast. Selv har han noen tips som han tror at alle kan følge:

Kjøp kun drikke som kan pantes. Kutt ut engangsplast som bestikk, kopper, sugerør og poser. Ikke ta med emballasje ut av huset.

Han tipser også om å slutte å putte plast i do, og bruke eget handlenett på butikken.

Han håper at serien kan bidra til at folk først og fremst endrer atferd - ikke holdning.

– Jeg håper at folk får lyst til å gjøre andre ting.

Feiler i alle ledd

Han mener at ansvaret for at plasten ikke ender opp i sjøen ligger hos alle - det feiler i alle ledd, mener han.

– Det er mangel på eierskap eller lederskap til problemet.

På en strand på Stadlandet, lagrer Nordic Ocean Watch alt søppelet de får inn i en silo, slik at folk kan se hvor mye søppel som faktisk har skylt i land. Blant annet sorterer de tampongrør, q-tips og flasker.

– Det ser ikke så mye ut når du finner en q-tips på stranda, men når du ser hvor mange det faktisk er av samme produkt, kan det være en tankevekker. Hvert minutt går det 15 tonn plast ut i havet på verdensbasis, og når de ser siloen vår og får vite at det er 5 prosent av verdensutslippet, får du visualisert det på en annen måte. Slike store tall er vanskelig å forholde seg til, sier han.

Ingen bidrag for små

Han er opptatt av å understreke at han ser funksjonen i plast - han vil bare ikke at det skal ende opp til sjøs.

Etterhvert håper han at det kan komme nye løsninger til hvordan vi kan redusere forbruket av unødvendig plast, og han tipser om å plukke opp søppel dersom du ser det.

– Om det så er en q-tips på en strand, så kan du tenke at du har bidratt til å gjøre havet litt renere. Ingen bidrag er for små, avslutter han.

