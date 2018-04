Nå kan all russ i Trøndelag reise kollektivt for 150 kroner i russetiden

Reisekortet RussBuss som har vært populært i Sør-Trøndelag i mange år, blir nå tilgjengelig i hele fylket.

– Hensikten med tilbudet er at avgangselevene trygt og enkelt skal kunne reise med offentlig transport i mai, spesielt i tilknytning til russefeiring. Vi er glade for å tilby denne ordningen til hele Trøndelag, sier Karin Bjørkhaug, som er leder for Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Mer enn én av tre benyttet tilbudet i fjor

RussBuss-ordningen finansieres av Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune, og det er elever som går sisteåret på videregående skole, altså elever på Vg3 og yrkesfaglig Vg2, som gis mulighet til å kjøpe reisekortet.

– Vi håper og tror at tilbudet blir populært også i år, blant avgangselever både nord og sør i fylket. Atb sender nå ut informasjon til russestyre og administrasjon ved skolene, slik at de får gjort elevene oppmerksomme på tilbudet, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i Atb.

Tilbudet om rimelig kollektivtransport for russ og avgangselever har eksistert i Sør-Trøndelag i mange år, og er ifølge Atb blitt godt mottatt.

I fjor kjøpte 35 prosent av avgangselevene i fylket RussBuss-kortet. Hver elev reiste i gjennomsnitt 19 ganger i løpet av perioden.

Kan reise så mye de vil

RussBuss kan benyttes i perioden 26. april til 18. mai. Reisekortet gir anledning til å reise så mye man vil med all offentlig kollektivtransport administrert av Atb i russetiden.

Dette innebærer bybuss, regionbuss og hurtigbåt i hele fylket, og i tillegg trikk og nattbuss i Stor-Trondheim.

RussBuss-kortet kan bestilles direkte til russestyre eller skoleadministrasjon. Unntaket er i Trondheim, Malvik og Melhus, hvor elevene må kjøpe reisekortet ved Atb kundesenter i Kongens gate 34.

