Eksperter: Eksamensordningen i videregående skole er upålitelig

– Vi vet at dagens eksamensordning har reell systemsvakhet med stor fare for at det gjøres feilvurderinger, sier Gustaf B. Skar, førsteamanuensis i norsk ved institutt for lærerutdanning ved NTNU, til Dagsavisen.

Skar får støtte av Liv Cathrine Krogh, lektor på Horten videregående skole, som har skrevet masteroppgave om kvaliteten på sensorens karaktergiving basert på avgangseksamen i norsk skriftlig våren 2015. Ved kreative langsvarsoppgaver oppdaget hun at i 20 prosent av tilfellene skilte de to sensorenes vurderinger seg med minst to karakterer.

– Marginene er små og konkurransen tøff for opptak til høyere utdanning. Da er det viktig at vi vet at elevene får en rettferdig sluttvurdering, sier hun til avisen.

Også Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved UiO, er enig og sier eksamensvurderingen i norske skoler er like upålitelig som den var på midten av 90-tallet. Pedagogikkprofessor Sten Runar Ludvigsen ved UiO, som ledet det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget som skulle gi anbefalinger om fremtidas skole, mener regjeringen sviktet i 2016.

– I kjølvannet av vår anbefaling har ikke regjeringen vurdert denne problemstillingen som viktig nok til å jobbe videre med, sier Ludvigsen.

