Eldbjørg (25) fra Melhus: - Tanken på å fullføre for mamma var det eneste som holdt meg oppe

- Det var veldig naturlig at jeg fortalte det, siden det er en stor del av meg, en stor del av livet mitt, og noe som har formet meg til den jeg er i dag. Noe annet hadde vært falskt på en måte, forklarer Eldbjørg Sved Skottvoll (25) fra Melhus.

I løpet av de fire første episodene av NRK-serien «This is it» får seerne innblikk i livet til sju unge designerspirer fra Kles- og kostymedesign ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Der får vi ta del i det studentene går gjennom, også utenfor skolen. Tema som homofili, ensomhet, identitet, drømmer og sykdom blir tatt opp.

Tidlig i første episode får vi vite at Eldbjørg mistet moren sin for noen år tilbake.

Eldbjørg var 21 år gammel da moren gikk bort på grunn av kreft. Hun tror at mange kan kjenne seg igjen i det å miste noen som står så nær.

- Det var rart å oppleve noe sånt som så ung. Det var som om hele jorda bristet under meg, alt ble ustabilt. Jeg tror det er noe av det tøffeste man kan oppleve, og det var veldig vanskelig. Hvordan kan du fortsette å studere når man har så mange andre ting å tenke på, eksistensielle spørsmål, forskyvning av roller i familien, og så store forandringer, spør hun.

Ville fullføre for mamma

Det endte med at Eldbjørg måtte bruke et ekstra år på bachelorgraden.

- Hvordan klarte du å motivere deg til å fullføre?

- Det gikk på en måte i takt med sorgen. Først var tanken på å gjøre det for mamma det eneste som holdt meg oppe, at jeg gjorde det for henne. Det var vanskelig å finne mening i det. Hvorfor skulle det bety noe å sy en kjole, noe så overfladisk, når det som betydde noe i livet mitt var borte?

Etter hvert fant Eldbjørg tilbake til gleden ved å skape noe, og det å kunne uttrykke seg gjennom prosjektene sine.

- Hvordan var det å se seg selv på tv?

- Det var vanskelig å se meg selv fortelle veldig personlige ting. Det var helt forferdelig. De forteller min historie, men på deres måte. Man klarer ikke å fortelle alt, men får vist frem en bitteliten bit av livet mitt.

- Og så var jeg egentlig glad i den perioden, altså, det gikk oppover, men det ser ut som om jeg strever masse. De store kontrastene er tatt med for å gjøre serien spennende og mer ekte. Men det jeg deler betyr mye for andre, og da må jeg finne meg i at mye av det profesjonelle jeg gjorde ikke ble med.

Ikke dull og tull

Så langt er fire av de åtte episodene tilgjengelig på NRKs nettspiller, og episodene sendes fortsatt på tv. Eldbjørg er en av designstudentene som blir fulgt av dokumentarserien under innspurten av bacheloroppgaven.

- Egentlig burde programmet hete «This is it - hva nå. Hjelp jeg har en bachelor, hva skal jeg bruke den til?», ler hun.

Eldbjørg mener serien viser at det å være klesdesigner ikke er en dans på roser. Det er slettes ikke like glamorøst som det kan virke som i magasiner og andre tv-program.

- Gir serien et realistisk innblikk i hverdagen deres?

- Ja, jeg synes det. Det viser at de som studerer det kreative jobber like hardt som andre studenter med utdanninger som allmenheten ser på som mer viktig for samfunnet. Det viser at vi ikke bare driver med å sy, dulle og tulle.

- Hvordan var det å bli filmet midt under stresset med oppgaven?

- Det var veldig stressende. Ikke nok med at du har en bacheloroppgave med masse å tenke på, men så har du jobb, og så har du enda en stressfaktor der kamerateamet følger deg mens du jobber. Tiden er jo dyrebar under innspurten, forklarer hun, og legger til at det var vanskelig å måtte snakke om en oppgave hun ikke hadde gode følelser knyttet til.

- Det å avsløre at ting ikke gikk helt veien, og vise det vi gjør på eksamen om vi ikke gjør det så bra, det var sårt. Jeg har mest lyst til å glemme eksamen, det var en hard periode. Alt jeg ville var å bli ferdig med dette kapittelet i livet. Det var rett og slett en sår periode.

