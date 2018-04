Nå kan du bestille mat syklet hjem av Foodora i Trondheim

- Etter å ha levert mat til kunder i Oslo, Bergen og Stavanger, åpner vi endelig i Trondheim, sier Carl Tengberg, daglig leder av Foodora Norge.

- Vi vet mange har spurt og ventet lenge på oss i Trondheim, og det er ekstra motiverende å jobbe mot noe vi vet kunden ønsker. I tillegg passer rosa godt sammen med bart og skinnvest, eller hva? legger Tengberg til.

Foodora tilbyr hjemlevering av mat fra restauranter, og ble etablert i Tyskland i 2015. Foodora har i løpet av få år blitt en stor internasjonal aktør, der de tilbyr måltider fra mer enn 9 000 restauranter i 65 byer verden over.

Tredje hjemleveringstjeneste på kort tid

Trondheim blir den fjerde norske byen matleveringstjenesten utvider til på tre år.

- Hvorfor utvider dere til Trondheim akkurat nå?

- Trondheim har alltid vært en del av ekspansjonen for oss, og det er ingen spesiell årsak til at det ikke har kommet før - eller senere. Nå har vi blitt bekvemme og har fått et bra feste i markedet i Norge, og derfor er det et perfekt tidspunkt for et tilbud fra oss, også i Trondheim.

Trd.by har tidligere skrevet om både Nibbler og Wolt, som er to andre hjemleveringstjenester som har etablert seg her i Trondheim i løpet av kort tid. Det kan virke som om våren 2018 er tiden der «alle» jakter Trondheims restaurantkunder.

- Er det virkelig plass til enda en hjemleveringstjeneste i en by som Trondheim?

- Ja, vi får se! Hva våre konkurrenter gjør, er ikke så viktig for oss. Det er nok med plass, og det finnes nok etterspørsel. Vi fokuserer på våre egne kunder, og legger energi i å ha en så bra tjeneste som mulig, både for nåværende og fremtidige kunder.

Tengberg mener at konkurranse er bra for en dynamisk bransje. Selv vil Foodora fokusere på et utvalg av restauranter, rask og effektiv levering, og så gunstige priser som mulig for å kapre markedsandeler her i byen - og andre steder.

30 restauranter, leveringsområde i sentrum

Ved å bruke tjenestens app eller nettside, kan Trondheims befolkning fra mandag klokken 11.00 velge mellom lokale restauranter, bestille mat, og følge bestillingen som blir levert av rosa sykkelbud.

Fra lansering skal Foodora levere mat fra rundt 30 restauranter i Trondheim, og kundene kan bestille fra blant annet Olivia, Sabrura og Bror Bar.

Fra 16. april blir Foodora tilgjengelig i Trondheim sentrum, hver dag mellom klokken 11.00 og 22.00.

- Foreløpig leveringsområde dekker blant annet Midtbyen, Ila, Rosenborg, Gløshaugen og Øya, sier Tengberg.

- Syklistene våre kommer til å bli svært synlige i bybildet, og fra mandag av kommer Trondheim til å bli litt mer rosa, avslutter Tengberg.

Nibbler og Wolt: - Vi ønsker dem velkommen

Teamet bak både Nibbler og Wolt har fått med seg at Foodora også kommer til Trondheim. Begge tjenestene opplyser om god respons fra markedet, kundene og restaurantene siden deres egen oppstart i byen.

- Hva tenker dere i Nibbler om nok en konkurrent i byen?

- Vi var forberedt på at et bare ville være et spørsmål om tid, og vi synes konkurranse bare er sunt. Likevel er det tre litt forskjellige konsept, men den største konkurransen vil være i sentrum. Vi dekker hele byen, så sånn sett dekker Wolt og Foodora rundt 40 prosent av nedslagsfeltet vårt, sier Thea Sandvik, som driver Nibbler her i Trondheim.

Sandvik legger til at de også vil komme med elsykkel-levering i løpet av mai måned. Som en direkte følge av den økte konkurransen, vil Nibbler også sette ned fraktprisene i sentrum.

- Er det plass til tre slike tjenester i Trondheim?

- Vi liker sunn konkurranse. Det gagner både befolkningen, oss selv, og restaurantene. Det holder oss skjerpet og på tå hev, svarer Anders Hjelmeland hos Wolt.

Han mener den hurtige veksten av hjemleveringstjenester i byen viser viktigheten av produktet.

- Med konkurranse får vi muligheten til å bevise at vi har et godt produkt. Det får oss til å yte bedre, kundene får et bredt tilbud, og restaurantene får flere plattformer å nå ut på, noe som er viktig for oss i Wolt, legger Hjelmeland til.

