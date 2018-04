Faktisk.no: «Øl og vin blir fin, mens vin og øl blir krøll»?

Faktisk.no har sjekket påstanden om at «øl og vin blir fin, mens vin og øl blir krøll», og faktasjekkerne har kommet med følgende konklusjon:

«Det er feil å hevde at «øl og vin blir fin, mens vin og øl blir krøll». Det er mengden alkohol som er avgjørende for graden fyllesyke, ikke rekkefølgen på inntaket. Påstanden er en variasjon av et ordtak som også finnes på engelsk. Men det engelskspråklige ordtaket er diametralt motsatt av det norske. Ifølge den engelske varianten er det best å drikke vin først og øl til slutt.»

