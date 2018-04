Trondheimsstudenten Joachim (23) er uoffisiell norgesmester i vannsklie

Flesjå har vokst opp i Stavanger, men det siste året har han studert master i undervannsteknologi i Trondheim.

Det har blitt noen turer til badelandet Pirbadet i Trondheim, og han merket at han rant ganske fort ned sklia. Da han så at man kunne kvalifisere seg til NM i vannsklie, bestemte han seg for å prøve, bare for gøy.

– Det går raskt! Det er så gøy, jeg er glad i fart og spenning, sier han.

LES OGSÅ: Tore er kåret til Norges beste på kaffekunst - igjen

Glad i badeland

Pirbadet sponset trening for ham og de andre som kvalifiserte seg.

– Det er alltid gøy på badeland. Det ble noen flere turer enn vanlig, ja, sier han og ler.

Han fikk andreplass i kvaliken og dro til NM i Kristiansand, som ble avholdt denne helgen. 60 deltakere var med og kjempet om pokalen.

Der rant han raskere enn alle de andre, og satt med det samme ny norgesrekord - han rant inn til tiden 5,82. Tidligere rekord var 6,01.

LES OGSÅ: Frisørtreneren om seks toppplasseringer i NM: - Det er helt utrolig hva Trondheim har klart

Ikke offisiell tittel

Dessverre er Flesjås norgesmester-tittel uoffisiell. Utstyret som skulle måle farten (det samme som brukes i langrenn) virket ikke i vannsklia, og arrangøren måtte derfor ta tiden manuelt.

I Tyskland er sporten ganske stor, så nå har han blitt invitert for å skli litt der. I tillegg satser han mot NM i Skien neste år.

Han har noen tips til hvordan man renner raskest mulig ned ei vannsklie.

– Jeg ligger på en hel, og på skulderbladene. Så må man passe på at man legger seg fint i svingene.

I utgangspunktet har sklia på Pirbadet vært favoritten, men nå lurer han på om han har endret mening. Han oppsummerer i alle fall med at korte sklier er favoritten, for i de lange har de som er tyngre av vekt en fordel.

LES OGSÅ: Gikk skikarrieren i vasken? Her er 10 mer uvanlige grener du kan bli norgesmester i

Fornøyde kompiser

Også kompisene til Flesjå er godt fornøyde med seieren hans. Det var nemlig mulig å satse penger på hvem som vant, og siden Flesjå var en underdog, var oddsen 47.

– De satsa en hundrings og fikk 4700 kroner tilbake, så de er fornøyde, ja, sier han.

Som man kan se på videoen, var Flesjå veldig glad da han vant.

– Jeg hadde ikke forventa det. Da jeg så at jeg var første til å komme under seks sekunder, ble jeg veldig glad, men også veldig nervøs resten av konkurransen, sier han.

De to pokalene fra NM har han stilt ut godt synlig i kollektivet - midt i stua. Det er på sin plass, synes han. Nå satser han mot neste NM i Skien - og forhåpentligvis blir tittelen offisiell denne gangen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no