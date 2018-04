Renten på lånene fra Lånekassa stiger

Den flytende renten vil da være på 2,159 prosent, opplyser Lånekassen i en pressemelding.

Fastrentene blir høyere enn den flytende renten fra 1. mai. Renten vil være 2,315 prosent for tre års bindingstid, 2,677 prosent for fem år og 3,144 prosent for ti år.

LES OGSÅ: Her kan du søke om opptil 50 000 kroner - bare ved å være ung trønder

Sammenlignet med dagens nivå stiger alle de tre fastrentesatsene på studielånet med mellom 0,16 og 0,24 prosentpoeng. Femårsrenten stiger mest, fra 2,433 prosent til 2,677 prosent.

– Det siste året har fastrentene vært veldig stabile og lave. Nå er det første gang på over et år at det er en større renteendring, sier seniorrådgiver Magnus Andersen i Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10. til 17. april. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på Lånekassens hjemmeside.

I alt 615.300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 57.200 har fast rente.

LES OGSÅ: Her kommer du inn - uansett karaktersnitt