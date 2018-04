NTNU-studentene Mats og Tobias jobber for Norges første krypto-børs

NTNU-studentene, Mats Jørgen Skaslien og Tobias Bergkvist, vant «NEM Global Hackathon 2018», med programmet «SocialWallet» som går ut på å sende og motta kryptovaluta via Facebook Messenger.

Fra idé til jobb

Nå jobber de for det trondheimsbaserte firmaet Kaupang Krypto, som er Norges første markedsplass for kjøp og salg av kryptovaluta.

- Det var ingen tvil om at vi måtte rekruttere disse gutta, sier leder i Kaupang Krypto, Nikolai Gobel.

Skaslien studerer datateknologi, og Bergkvist studerer kybernetikk og robotikk på NTNU. De delte en interesse for kryptovaluta og formulerte ideen bak «Social Wallet». Etter seieren i den internasjonale programmeringskonkurransen fikk de flere jobbtilbud.

- Det er virkelig en stor annerkjennelse, sier Skaslien.

Brukervennlig kryptovaluta

Studentene ønsker å gjøre krytopvaluta mer brukervennlig, spesielt for den norske befolkningen. Det var nettopp derfor valget falt på Kaupang Krypto, som jobber med å innføre teknologien i Norge og gjøre den mer tilgjengelig. Samtidig føler guttene at det er bedre å starte hjemme i det smått, og ikke prøve å ta over verden i første omgang.

- Det var ingen tvil om at Kaupang Krypto var det beste valget, sier Bergkvist som også fikk tilbud om å jobbe i Los Angeles.

- Vi har et ønske om å gjøre kryptovaluta lettere og mer tilgjengelig for folk i Norge, sier Skaslien.

Vanskelig prosess

Studentene forklarer at det har vært tungvint å kjøpe og sende kryptovaluta. Prosessen er lang, og du må gjennom flere ledd, og ofte utenlandske kontoer og firma.

- Se for deg at du skal vippse en venn for middagen, men pengene må gå gjennom tre ledd først, og du må betale avgifter for hver overføring, sier Skaslien.

- Dette er en av de største sperrene for de som ikke kan så mye om det fra før, sier Bergkvist.

For dem er målet å skape tillitt, og gjøre handelen enklere og tryggere for den norske befolkningen, slik at flere tar del i teknologien.

Kryptovaluta er her for å bli

Kaupang Krypto er et studentdrevet firma som ble etablert i juni 2017. Nå har de snart 2 000 kunder, og Gobel tror på en enorm vekst innenfor feltet. Teknologien som brukes kalles blockchain, og Gobel forteller at kunnskap om dette er svært etterspurt.

- Vi jobber med å gjøre blockchainteknologi mer tilgjengelig for befolkningen i Norge. Kaupang krypto er en bro mellom kryptofinans og tradisjonell finans, sier Gobel.

- Dette er virkelig het teknologi og jeg tror kryptovaluta vil få stor betydning, sier Skaslien.

- Spesielt tror jeg kryptovaluta kan ta over hvis det skjer enda en finanskrise der befolkningen mister tillitten til de tradisjonelle bankene, sier Bergkvist.

Studentene har nå to år igjen av studiet og er optimistiske på framtiden til kryptovalutaen.