Lille Olivia ble født med svulst i magen - så ble mamma Birgitte syk

To dager før termin oppdaget legene ved en tilfeldighet at det ufødte barnet til Birgitte og Tommy Drågen hadde en stor cyste i magen.

- Jeg ble dårlig, og ble sendt til sykehuset i Ålesund. Der tok legene en kontrollultralyd av barnet, og oppdaget en stor cyste som fylte opp mesteparten av magen hennes. Om det ikke ble oppdaget, hadde det vært en stor sjanse for at det hadde gått galt, forklarer Birgitte.

Onsdag kveld kan TV-seere følge den nervepirrende tiden for både paret og personellet ved St. Olavs Hospital, i TV-serien «Fødeavdelingen» hos FEM.

LES OGSÅ: May-Britt (27) gikk fra høygravid til fitnessdeltaker på åtte måneder

Fløyet til Trondheim

I Ålesund ble det hentet inn eksperter som vurderte situasjonen, men samme kveld ble det besluttet at Birgitte og Tommy måtte bli fløyet til Trondheim og St. Olav.

- På det tidspunktet visste hverken vi eller legene stort om cysten. Dagen før fødselen var formen min veldig bra, og jeg og Tommy fikk en date-dag i Trondheim. Det ble sighteeing og en tur opp i Tyholttårnet - vi prøvde bare å nyte dagen, sier Birgitte.

- Hva tenkte dere da alt dette skjedde?

- Det var veldig mye som skjedde på kort tid, og siden jeg var så dårlig selv, fikk jeg ikke helt til å ta alvoret innover meg. Men legene var trygge og rolige, og vi prøvde å ikke ta sorgene på forskudd. Vi var avventende og spente.

Parets første barn sammen, Olivia, kom til verden 18. oktober.

- Etter fødselen gikk en dag med til overvåking, men hun fikk ikke i seg mat. Alt kom opp igjen, det var ikke plass i den lille magen.

Dermed ble hun operert, og legene fikk ut hele cysten i sin helhet - som viste seg å være godartet.

LES OGSÅ: Ada (17) fra Trondheim konkurrerer i Kakekrigen

Her er et klipp fra onsdagens episode:

Fikk sjeldent syndrom

Etter at fødsel og operasjon var over, ble Birgitte selv liggende på sykehuset i ei uke.

- Det var som om jeg fikk et slag. Jeg fikk syndromet PRES (Posterior reversibelt encefalopati syndrom), et syndrom legene kun hadde lest om, men aldri sett før. Jeg mistet talen og høyre side var paralysert.

I dag går det bra med både mor, far og barn.

- Dette har nok vært verst for far, han har fått med seg alt fra sidelinja. Det har nok vært tøft for ham, sier Birgitte.

LES OGSÅ: Dette babybildet slår alle Instagram-rekorder

Kleint med kamera i begynnelsen

Paret ønsket å bli med på TV-programmet for dokumentasjonens skyld.

- Jeg hadde planlagt keisersnitt, og det er ikke lov å ta med kamera eller telefon inn til operasjon. Det var en unik mulighet for å få et minne for livet, og derfor meldte vi oss på. I tillegg følger jeg med på programmet selv, og har stor respekt for de som er med.

Birgitte forklarer at det til å begynne med var småkleint med kamera til stede, men at det kjapt gikk over.

- De var så behagelige, og alt ble gjort på mine premisser.

- Hvordan var det å føde på St. Olav?

- Jeg er kjempefornøyd. Det er finere fasiliteter der enn i Ålesund, så jeg tror vi skal melde flytting neste gang vi skal ha barn, ler hun.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no