Sånn kan du dagdrømme deg god

Lederne har snakket med Olympiatoppen om hvordan en kan dagdrømme, eller visualisere seg selv god. På hva enn en ønsker å bli bedre på.

- Det er ikke noe magisk ved visualisering. Det handler rett og slett om å forsøke å skape et konkret bilde av noe du ønsker skal skje i en gitt situasjon. Det kan du gjøre i forkant av situasjoner der det er en del usikkerhet, og utfallet er nært knyttet til din prestasjon. Visualisering er en svært egnet metode for å øke evnen til å prestere under press, sier idrettspsykolog Erik Hofseth i Olympiatoppen til Lederne.

Visualisering mot stress

Visualisering skal ifølge nettstedets pressemelding spille på grunnleggende kapasiteter i hjernen, som syn, hukommelse, emosjoner, fantasi og vilje. Ved å skape et bilde av noe som sannsynligvis allerede ligger i underbevisstheten, øker sannsynligheten for at man får til det man vil.

- Å visualisere helt konkret det du tror vil skje, og det du må gjøre for å få det til, bidrar til oversikt og en opplevelse av kontroll, som du kan ta med deg inn i situasjonen. Dermed reduseres noe abstrakt og usikkert til å bli noe konkret. De fleste blir roligere og tryggere av det. Du spiller deg selv god, sier han i pressemeldinga.

Ved å visualisere den gitte situasjonen, skal de samme nevrologiske koblingene fra hjernen til kroppen skje, som når du faktisk er i den aktuelle situasjonen.

– Defor kan du trene på konkrete ferdigheter mentalt uten å gjøre det fysisk, og oppleve en positiv effekt, sier Hofseth.

- En viljestyrt, regissert dagdrøm

Videre skriver de at hvor mye man faktisk kan få ut av visualisering kommer an på din personlighet og dine ferdigheter.

- Det viser seg at folk som scorer høyt på åpenhet i personlighetstester har lettere for å få til visualisering. Visualisering er egentlig en viljestyrt, regissert dagdrøm, og med øvelse vil de fleste få det til, forklarer Hofseth.

