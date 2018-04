Elsa Fredrikke (28) satser på eget design

Det er vanskelig å lykkes som designer i Norge. Det er et lite marked, og mange om beinet.

Heldigvis føler Elsa Fredrikke Nedrebø at hun har funnet sin nisje og sin plass i butikkene i Norge.

Til tross for at hun liker å kle seg i mørke klær selv, har hun satset på den romantiske og blomstrete stilen når hun designer - klær som skal gjøre deg glad, mener hun selv.

– Jeg tror at det er en av grunnene til at det har gått bra, sier hun.

Nå er klærne til 28-åringen ute i 40 butikker over hele landet.

Sta

Nedrebø beskriver seg selv som sta, og det har kommet godt med i yrket hun har valgt.

For eksempel har hun til tider følt seg presset til å designe klær som ligner mer på andre klær som kommer fra Skandinavia.

Yrkesvalget har også kostet noen tårer, og det har blitt noen søvnløse netter.

Hun har med seg mor og far på laget, men designen er det hun som står for, og det kan til tider være ganske tungt.

– Du føler deg litt alene. Dersom det går galt, har du ingen å gjemme deg bak. Dersom jeg får kritikk, kan jeg fort ta det rett til hjertet, men jeg prøver å holde hodet hevet. Vårt design er på ingen måte perfekt, men jeg utvikler meg hele tiden, sier hun.

Familiebedrift

Hun er glad for at foreldrene hjelper til. Moren er tidligere designer, og faren har hatt sitt eget firma i mange år, i tillegg til at de har hjulpet henne økonomisk. Hun er glad for tilliten de gir henne.

I tillegg til at de er hverandres nærmeste kollegaer, bor de også ved siden av hverandre. Hun forteller at det går «utrolig fint», til tross for at det kan bli litt hett noen ganger.

– Det kan bli en smule varmt noen ganger, ja, sier hun og ler.

Lanserer internasjonalt

Nå har Nedrebø bestemt seg for å flytte til Oslo, da hun tror at mulighetene for en norsk klesdesigner er flere i hovedstaden, spesielt med tanke på et kontaktnettverk.

Hun beholder huset på Bryne, og kommer til å pendle frem og tilbake.

Nytt av året er også at merket er i ferd med å lanseres internasjonalt, og i løpet av 2018 håper Nedrebø å lansere merket i to land, i tillegg til Norge.

– Det er skummelt. Det gjør meg nervøs. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Merket er jo barnet mitt, sier Nedrebø, og legger til:

– Men jeg har all tro på at det skal gå bra. Jeg har stor tro på meg selv og viljen til å lykkes.

Klesdesigneren ble ferdig med sommerkolleksjon for 2019 i forrige uke, men hun ligger ikke på latsiden av den grunn. Nå driver hun med markedsføring og kartlegging av 2018, som hun kaller et spennende og avgjørende år. Snart går hun i gang designet av neste års høstkolleksjon.

