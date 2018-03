Hyttepåske, bypåske - og bibelskolepåske

- Nei, jeg kommer nok fra en kommersiell påskefamilie, ler Martin Grønfjell (25).

Til forskjell fra Mathias J. Johansen (25) og Rebekka Falck (25), alle fra menigheten Salt Trondheim, kommer han ikke fra en troende familie.

- Jeg kommer fra en ikke-troende familie, og har vokst opp med ei påskefeiring med ski og kvikklunsj. Jeg er aktiv i speideren, og der er også påskebudskapet veldig sentralt. Speideren ble min inngang til kristendommen. Da jeg flyttet til Bergen tok jeg standpunkt selv, og ble med i Salt der, forklarer Grønfjell.

San Francisco, hytta og Trondheim

Martin Grønfjell er opprinnelig fra Mo i Rana, men flyttet til Trondheim for å studere ergoterapi ved NTNU. Selv ble han først introdusert for menigheten Salt i Bergen da han bodde der. Det er rundt tre år siden nå, og siden i høst har han vært en del av menigheten her i Trondheim.

Av de tre 25-åringene er det kanskje Grønfjell som skal ha den mest - avhengig av hvordan du ser det - utradisjonelle påskefeiringa.

- Jeg skal reise til San Francisco og besøke en bibelskole der. I en by som heter Redding er det en kirke som mange nordmenn reiser til. Der skal jeg være hele påska, så da får jeg skikkelig påfyll, smiler han.

For Rebekka Falck er det viktig å huske hvorfor vi faktisk har disse fridagene og hvorfor vi feirer påska, som for de i menigheten er den aller viktigste høytiden.

- Jeg husker lærere som snakket om påskeegg og påskeharen, men det er få som egentlig vet hva det handler om. Mange snakker om å avskaffe hellige høytidsdager, men til samme tid vil de ha fri. Det er litt dobbeltmoralsk, mener Falck, som i tillegg til å fullføre en master, jobber som barneskolelærer. Hun har bodd i Trondheim i fem år nå, men er egentlig fra Bergen - der menigheten Salt opprinnelig ble startet.

- Jeg har en kristen mor, men ikke en kristen far. Siden de ble skilt har det vært hyttefeiring med far, og å dra i kirka med mor. I år blir det hyttepåske for min del, der jeg skal feire med den ikke-troende delen av familien, forklarer Falck.

Mathias J. Johansen, opprinnelig fra Nordreisa i Nord-Troms, skal derimot holde seg her i Trondheim i påska.

- Søsteren min kommer på besøk, så det blir koselig. Jeg kommer nok til å være en del i Salt, og så tenker jeg å ta med søsteren min til Nidarosdomen på gudstjeneste.

Ikke kristen på faste dager

Både Mathias J. Johansen (25) og Rebekka Falck (25) er med i lederteamet i menigheten Salt Trondheim. Sammen med Martin Grønfjell (25) er de tre av rundt 100 personer som er tilknyttet den ganske nye menigheten her i Trondheim, som startet her i fjor høst.

- Man er ikke kristne av å være i et bygg et par dager i året. Jeg tror at mange tror at vi må være i kirka på visse dager. For oss er relasjonen til Jesus viktig hele året, og for min del er det derfor greit å dra på hytta. Det å dra i kirka er ikke avgjørende for troen, sier Falck.

- Vi har fokus på det Jesus gjorde for oss hele året, det blir bare litt ekstra i påska siden det er en så viktig høytid, legger Grønfjell til.

Ingen afterski i Åre

Åre og Oppdal er to av flere populære steder mange unge besøker i påska.

- Kunne dere ha dratt på heisatur med afterski i Åre i påska?

Det blir litt stille.

- Det er jo veldig gøy å stå på ski da! utbryter Falck og ler.

- Jeg har blitt spurt om å bli med på en sånn tur med kollegene mine tidligere, men det ble liksom ikke sånn at det passet akkurat da, forklarer Johansen.

- Vi kan absolutt være med på sånne ting, jeg tror det er viktig å ikke være redd for å være steder der ting som kan påvirke deg negativt heller. Jesus var også blant alle i samfunnet, så vi skal ikke være redd for å slike steder, sier Falck.

Alle tre forklarer at de ikke er totalavholdspersoner, men at de ikke har noe behov eller ønske om å drikke alkohol.

- Slik jeg ser det kommer det aldri noe positivt ut av å drikke alkohol. Men til samme tid kan det være en fallgruve i kristne miljø, der man hjemmefra blir fortalt ting som at «alkohol er djevelens drikk» og lignende. Da kan det godt gå over stokk og stein seinere, mener Falck.

