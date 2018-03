Lina (24), Sarah (23) og Sophia (28) lager ny festival i Midtbyen

- Et kjøpesenter er egentlig en arena for forbruk, og da er det så utrolig fint å kunne ha en festival med gjenbruk. Vi vil løfte fram og bruke lokale aktører, sier Sophia Johansson, som er en del av gjenbrukskollektivet bak butikken Prisløs.

Trd.by møter Johansson sammen med Lina Victoria Tuddenham Haug fra trondheimsbedriften Ducky, og Sarah Elise Gjemdal som står bak gjenbruksbutikken Sarah Panter.

- Det hele startet med at vi ville arrangere vintermarked. Så begynte vi å tenke på hva vi egentlig ønsket. Vi vil være et lyspunkt i en ellers litt død periode, der vi kan inspirere og gjøre gjenbruk tilgjengelig for flere, forklarer Gjemdal.

Markedsplass, moteshow, byttemarked og konserter

Fredag og lørdag, 13. og 14. april, skal jentene snu Mercursenteret på hodet. Fordelt på senterets tre etasjer blir det moteshow, markedsplass, konsert, foredrag, filmvisning og byttemarked - for å nevne noe. Festivalen har fått navnet Feelgood.

- Senterledelsen har vært utrolig positive, og vi har også fått støtte fra Trondheim kommune og Climate Kic (en del av Det Europeiske Intitutt for Innovasjon og Teknologi, journ.anm.), sier Gjemdal.

I underkant av en måned før festivalen begynner store deler av programmet å falle på plass. Blant annet stiller Falafelkompaniet med foodtruck, Kneiken Felleshage skal ha foredrag om urban dyrking, studentlaget til Fremtiden i våre hender kommer, og kommunen stiller med workshop og foredrag.

Det er gjengen bak Bakkefestivalen, som skal arrangeres for andre gang nå i mai, som er ansvarlig for booking av artister.

- Vi er utrolig takknemlige for å få gjøre noe sammen med Bakkefestivalen. Vi jobber mot samme mål, og det er fint å ikke konkurrere mot hverandre - men heller spille på hverandres styrker, sier Gjemdal.

Så langt har over 500 meldt sin interesse på festivalens Facebookarrangement, og over 100 personer har sagt at de vil komme.

- På lørdag avslutter vi med et skikkelig «Thrift shop party» for en etterfest, der vi håper folk vil ha på seg noe av det de har kjøpt i løpet av festivalen.

Måler klimafotavtrykk

Den trønderske oppstartsbedriften Ducky, som Haug jobber for, har utviklet en web-app som lar folk og bedrifter måle sine klimafotavtrykk og bygge klimaengasjement gjennom interaktive miljøutfordringer.

- Vi vil bruke klimakalkulatoren vår for å kunne måle hvor mye CO2 man har spart gjennom valgene som blir tatt under festivalen. Vi jobber for å få til en livestream som vi håper kan inspirere de som deltar til å fortsette også etter festivalen er over, forklarer Haug.

- Vi ønsker at folk skal se mer positivt på gjenbruk, uten at du skal ofre den livsstilen du har. Det handler mer om å tilføre noe.

- Det er så mye spennende som skjer på denne fronten i Trondheim nå, det er som en bølge. Her er vi gode på musikk og mat, men det satses stadig mer på gjenbruk og redesign også. Det er for eksempel sykt lett å sy, men da må man bli eksponert for det, og ha tilgang til utstyr. Vi vil fjerne den barrieren, og få folk til å finne skaperglede, sier Johansson.

