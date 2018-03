Jobbet med telefonsalg - etterlyser fortsatt lønn

Da Trd.by i 2017 publiserte en sak om to unge gründere i Trondheim, lot ikke tilbakemeldingene vente på seg.

Manglende lønn og drikking av alkohol på arbeidsplassen er blant historiene fra flere unge selgere i et telefonsalg-selskap i Trondheim. Trd.by og Adresseavisen har snakket med over ti tidligere ansatte som av hensyn til deres unge alder forblir anonyme.

De har alle sammen jobbet med telefonsalg av strøm for Toppkraft, og har deriblant vært ansatt som selgere hos forskjellige underleverandører på Lade i Trondheim.

«Cowboysalg»

Vi møter blant annet tre gutter, alle på 17 år, som begynte i jobben som strømselger for Toppkraft i løpet av sommeren og høsten 2017. De forteller at de fikk en kjapp opplæring, og deretter ble satt til å selge strøm. De tidligere ansatte forteller at eierne av selskapet selv beskriver salgsmetoden som «cowboysalg».

- Det gir masse salg, men også mye angrerett, forteller en av guttene.

Det er nemlig denne angreretten som skal ha blitt brukt som unnskyldning, fra eierne som startet selskapet som selger strøm på vegne av Toppkraft. De ansatte i firmaet skal ha en lav fastlønn, i tillegg til at de jobber provisjonsbasert. De har fått beskjed om at hvis kjøperen har annullert salget, så blir det heller ikke utbetalt provisjon.

De fleste av de Trd.by og Adresseavisen har snakket med har jobbet for en underleverandør av Toppkraft. Et enkeltmannsforetak startet av to unge menn i 20-årene.

Underleverandøren solgte som sagt strøm på vegne av selskapet Toppkraft, som ledes av Stian Ullestad (29). Han som oppdragsgiver står som ansvarlig for salgsselskapets markedsføring, og han bekrefter at innsalgsmetoden gjorde at selskapet i ettertid annullerte omtrent 500 av 1000 strømsalg.

Måtte mase ut lønna

Det er varierende hvor mye lønn som ikke ble utbetalt, ifølge de vi har snakket med. Det er snakk om alt fra 1000 kroner og nesten helt opp til 20 000 kroner som ikke har blitt utbetalt. En av dem fortalte at han hadde godt over 10 000 kroner i lønn utestående da Adresseavisen snakket med han i januar.

- Begrunnelsen jeg fikk var at de ikke kunne kjøre ut lønn fordi de hadde mistet oppdragsgiveren sin, og jeg ble bedt om å gå til Nav, sier en av de tidligere ansatte.

Ble blokkert av sjefene

En tidligere ansatt forteller at han ble blokkert av begge sjefene i telefonsalgsselskapet da han kontaktet dem og spurte om hvor lønnen ble av, og at de verken har svart på tekstmeldinger eller brev.

De tre 17-åringene slet også med å få ut fastlønna. De har også opplevd å bli blokkert på Facebook, og ikke fått kontakt når de har etterlyst både lønn og framtiden til arbeidsplassen.

Trd.by og Adresseavisen har fått se flere eksempler der telefonselgerne har blitt blokkert via skjermbilder. Vi har flere lignende historier fra de som tidligere jobbet i salgsselskapet.

- Det verste med hele saken er at det er så mange unge ansatte. Det er folk i 16-17 årsalderen som er ute i sin første jobb, og så får de ikke kontakt med ledelsen når de får problemer, sier en annen tidligere selger.

- Store feil i kravene

Eierne av enkeltmannsforetaket innrømmer at det fortsatt er noen ansatte som ikke har fått lønna si.

- Men når det gjelder de tidligere ansatte er det store feil i kravene de setter ovenfor oss, skriver en av dem i en e-post.

Han begrunner det med å si at selgerne har en feiltolkning av lønnsutbetalingene og provisjon på salg som gjøres. Han forklarer at et salg ikke er komplett før det har med alt av målestand, korrekt adresse, fakturainformasjon, målepunkt-ID og så lenge angreretten ikke er benyttet. I alle kravene de har fått fra sine ansatte inkluderer alle salg, også de som ikke er bekreftet fra kundene, og at dette utgjør «vanvittige feil».

Han viser til dette svaret også når det gjelder de som har fått utbetalt lønn, men ikke i samsvar med forventningene.

- De tidligere ansatte forteller om at de som har fått lønna, måtte ved flere anledningen etterspørre den?

- Dette er på grunn av vår likviditet og at betaling fra oppdragsgiver har tatt tid.

Tok opp lån for å betale

Ullestad forteller at selgerne som var ansatt i hans selskap skal ha fått alle sine lønninger, og at selgerne ble overført til salgsselskapet i Lade Allé. Han sier at han tok opp lån for å betale alt som var utestående.

Men bostyrer for selskapet Ullestads tidligere selskap Toppcom forteller at de har fått inn flere krav til lønnsgarantifondet, etter at dette selskapet gikk konkurs.

- Grunnen til at det har blitt som det har blitt, skyldes betalingsviljen til privatpersoner og litt på salgsmetodene som er blitt brukt, sier han til Trd.by.

Han sier at ansvaret for de ubetalte lønningene ligger hos de to som drev telefonsalgsselskapet.

- Jeg slapp alle selgerne over til dem i november, og de tok over alt av salget i Toppkraft.

Han påstår også at han har vært behjelpelig mot de telefonselgerne som har kommet til han og forklart at de ikke har fått lønn og at de ar blitt blokkert på sosiale medier når de har forsøkt å ta kontakt.

- Drikkepress på jobb

På spørsmål om hvorfor hans tidligere ansatte blir blokkert på sosiale medier svarer han slik:

- Vi har ved flere anledninger nevnt at Facebook ikke ønskes til bruk av kommunikasjon ved jobbrelaterte spørsmål, for dette anser vi som en privat platform. Epost – telefon eller oppmøte på kontoret har vi sagt er måten vi ønsker å kommunisere på, svarer en av 22-åringene i en epost.

I tillegg til problemene med å få ut lønn forteller de unge guttene om et drikkepress på jobb. De forteller at alkoholpremier ble brukt til motivasjon, og at det ble arrangert drikkekonkurranse.

- De fleste ansatte var under 18 år, forteller de.

Også andre vi har snakket med forteller at det ble servert alkohol til de ansatte, der flere var under 18 år.

- Noen følte at de måtte drikke fordi andre gjorde det, sier han.

- Hva i alle dager?

- Hvorfor føler flere av deres tidligere ansatte at det har vært et drikkepress på jobb for dere?

- Hva i alle dager er dette for en påstand? Vi har aldri servert, eller hatt noe firmafest. Vi hadde en gang en konkurranse om en stykk øl og en Cava på en fredagskveld, som en mindreårig ansatt hadde med seg!! svarer en av eierne i en mail.

Han forklarer videre at denne ble utlevert til en vinner.

- Vi har aldri skjenket eller gitt alkohol til våre ansatte. Her er det virkelig noen oppfinnsomme tidligere ansatte som prøver å dikte opp historier for å forverre oss.

En av de tidligere ansatte Trd.by har vært i kontakt med har begynt å skrive på en mail til Arbeidstilsynet. Også andre vi har vært i kontakt med har levert eller tenkt på å levere klage.

