Disse armbåndene dro alene inn 25 000 kroner til elevenes innsamling

Elevene på Tiller videregående skole samlet inn 107 000 kroner til den veldedige organisasjonen Salam LADC i fjor. Organisasjonen jobber for å gjøre litt lettere i flyktningleiren i Bekaadalen i Libanon.

Fredag denne uka markerte de ikke bare siste dag av Internasjonal uke på skolen, men elevene fikk også vite hvor mye de har samlet inn i år.

LES OGSÅ: Slik reagerer kjøkkensjefen på terningkast seks i VG: - Vi er ydmyke og stolte

Slo rekorden

Det er en stolt lærer som forteller at årets beløp ble 134 000 kroner.

- Det er et foreløpig tall, og det er et viktig prosjekt i Libanon som nå får fortsette, sier Lars Korsnes, som selv har besøkt Bekaadalen flere ganger.

- Når avsluttes innsamlingen?

- Skolen har offisielt avsluttet innsamlingen, men jeg ser ingen grunn til å begynne å takke nei til det som kommer inn, sier han.

I tillegg er det satt i gang en del prosjekter i forbindelse med innsamlingen, som han heller ikke ser noen grunn til å avslutte.

- For eksempel salget av armbåndene. De armbåndene har så mange aspekter.

LES OGSÅ: Susanne (26) og Anders (29) skal gå Norge på langs

De karakteristiske armbåndene er laget fra redningsvester som ble brukt fra Syria til Lesvos.

- Det er en solidaritetshandling å bruke disse armbåndene, og så har de en historie bak seg. Det er elevene våre som sitter på ettermiddagstid og syr dem selv.

Han forteller at han på stående fot har mistet oversikt over hvor mange som er solgt, men sist han sjekket hadde de solgt i hvert fall over 250.

- De koster 100 kroner, så bare armbåndene alene har gitt 25 000 kroner til saken, forklarer han.

Dette er blant de prosjektene som skal fortsette.

LES OGSÅ: Norge har færrest tenåringsaborter i Norden

LES OGSÅ: Disse guttene skrev nettopp norsk e-sporthistorie

Kreative metoder

Bakgrunnen for skolens innsamlingsaksjon er at skoleledelsen merket seg lav deltagelse i Operasjon Dagsverk, og registrerte i fjor at mange flere elever engasjerte seg i dette prosjektet.

I år har elevene, i tillegg til armbåndssalg, blant annet solgt kaker, boller, fuglematere og strikkeprodukter. I tillegg har de brukt mer kreative metoder for å samle inn penger. Som preparing av ski og laget utfordringer med Rubikskube der taperen måtte betale.

Trd.by har tidligere skrevet om Ingrid som satte studiene på vent for å jobbe frivillig i Bekaadalen. Hun var inspirert av Tiller videregående skole. Skolen har god innsikt i arbeidet som gjøres i Bekaadalen, og i fjor dro lærer Lars Korsnes dit sammen med en kollega og to elever.

- Vi skal gjøre det samme i år, men det blir ikke før til høsten.

Korsnes mener turen kan bli en fin anledning til å kickstarte neste års innsamlingsaksjon, samt å gi nye elever innsikt i hva som foregår.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no