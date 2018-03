Helene (24) fra Trondheim er årets økonomistudent

– Det var veldig stas, både å bli nominert og å bli kåret til vinner, forteller UiA-student Helene Johansen over telefon.

Har med Handelshøyskolen på laget

For fire år siden flyttet hun fra Trondheim til Kristiansand for å studere økonomi, noe hun ikke har angret på. Årene har resulterte i den gjeve tittelen «Årets økonomistudent» for 2017.

Cirka 30 studenter var nominert, hvor juryen tok inn de fem med det høyeste karaktersnittet til et intervju.

Vinneren blir valgt ut basert på karaktersnitt, engasjement både i og utenfor skolemiljøet, jobb, utveksling og hvor sosial studenten er.

– Helene vant fordi hun viser at hun kan mestre å balansere gode karakterer, deltidsjobb, være engasjert i frivillig arbeid samt å delta i linjeforeningen. Det nytter altså ikke kun å sitte på lesesalen og ha toppkarakterer. Vurderingen er veldig lik slik en arbeidsgiver ville vurdert kandidater til en jobb, skriver leder for fagutvalget i Mercurius, Andreas Olsen.

Kåringen gjøres av fagutvalget i Mercurius, i samarbeid med Handelshøyskolen ved UiA og PWC i Kristiansand.

Aktiv og dyktig student

Fjoråret til Helene så omtrent slik ut: Leder i næringslivsutvalget til linjeforeningen, hjelpelærer i to fag, deltidsjobb i PwC, frivillig i Kreftforeningen og tillitsvalgt i sin klasse. På toppen av dette kunne hun vise til et godt karaktersnitt.

– Det er imponerende, hvordan rekker du alt?

– Jeg liker godt å være aktiv og synes det er gøy å holde på med det jeg gjør. Men jeg må være veldig effektiv, spesielt når det kommer til studiene. Jeg har lært meg metoder for å lære meg relevant pensum fort. Det er veldig gøy å gå økonomi og det gjør det jo litt lettere, forteller hun.

Premien er heder og ære, pluss et diplom. Nytt av året er at Handelshøyskolen er med i prosessen.

– Det gjør det litt mer offisielt at man er årets økonomistudent, så det er litt gøy, sier Helene.

Hun tar nå en master i revisor, og skal i 2019 søke jobb. Drømmen er å jobbe som revisor i Oslo.

– Da er det vel greit å ha dette på CV-en?

– Det kan nok ikke skade nei, hehe.

