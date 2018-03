Denne gjengen skal levere restaurantmat rett til døra di

- Vi har opplevd kunder som har bestilt hjemlevering fra restauranten i første etasje i bygget de bor i, smiler Aku Siukosaari.

Trd.by møter Siukosaari og Matias Nordström i Wolt i deres nye lokaler i Dronningens gate. Herfra skal Trondheims nye hjemleveringstjeneste av restaurantmat drives, som lanserte onsdag formiddag.

- Vi vil gjøre livet enklere for folk, enten du bare er lat, fyllesyk og ikke orker å dra ut, eller om du enklere vil oppdage nye restauranter, legger Nordström til.

35 minutters ventetid

Appen lar deg oppdage nyheter på restaurantarenaen i byen, se ulike typer kategorier, og bestille mat som du enten får levert direkte på døra eller henter selv.

En klokke i appen tikker ned til maten er ferdig og leveringsklar, og leveringsbudet GPS-spores slik at du hele tiden kan se hvor langt unna maten er fra døra di. Du får også «push-varsel» med en gang maten er ferdig.

- I gjennomsnitt har vi en leveringstid på 35 minutter fra maten er bestilt til den er hjemme på døra hos kunden. Dette kan variere med tanke på hvor travelt det er og hvor langt unna kunden bor. Min rekord er da jeg fikk maten levert etter bare seks minutter, sier Nordström.

Trd.by har for ikke lenge siden skrevet om bringetjenesten Nibbler, som i midten av februar også startet opp i Trondheim. Take away- og matleveringstjenesten Just Eat har også vært i Trondheim en god stund.

- Det er andre lignende tjenester i Trondheim. Hva skiller dere fra de andre?

- Vi har merket oss at det er andre lokale aktører. Vi synes konkurranse er flott, på den måten blir folk oppmerksom på at mulighetene finnes. Vi vil utmerke oss på å ha den mest brukervennlige appen, mange og gode restauranter, og stadig utvikle og forbedre oss, sier Siukosaari.

Fakta: Wolt Etablert i 2014 i Finland

Tjenesten finnes nå i syv land, inkludert Norge

Ved lansering kan man bestille fra rundt 20 ulike restauranter i Trondheim, og utvalget øker

Det er mulig å bestille innenfor 5 km fra bykjernen

Folk kan bestille gjennom Wolt-appen, eller via deres nettside

Blant annet Cowsea, Una Pizzeria e Bar, Sushi Bar, Frati, Folk & Fe og La Border med fra lansering

Wolt har kontorer i Dronningens gate, der de også har lokal kundeservice.

Trondheim første by i Norge

Wolt ble startet opp i slutten av 2014 i Helsinki, og har frem til nå vært tilgjengelig i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Litauen.

Nå kommer appen til Norge - med Trondheim som første by.

- Hvorfor Trondheim først, og ikke for eksempel Oslo?

- Vi synes at Trondheim er en spennende og kul by, med mange studenter, mye som skjer og nye restauranter som popper opp hele tiden, forklarer Nordström.

Tjenesten har som mål å samarbeide med rundt 50 personer som enten skal sykle, kjøre scooter, eller kjøre bil med maten hjem til sultne trondhjemmere.

- De må opprette et eget enkeltpersonforetak, noe vi skal hjelpe dem med, men heldigvis er det enkelt her i Norge. Da kan de jobbe når de vil og så mye de ønsker, og så får de lønn to ganger i måneden. Det kan være helt perfekt for studenter, sier Nordström.'

Fordel for mindre spisesteder

Roger Andre Søraa er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier ved NTNU, og forsker på digitalisering, robotisering og automatisering av samfunnet.

- Vi har har en rekke andre tilbud og apper som som retter seg mot det samme, men det med matlevering er en finurlig sak. De største matbutikkene har prøvd seg på å levere råvarer med varierende hell. Vi er litt mer vant til å få ferdig mat levert på døra. Terskelen er nok noe lavere med det vi er mer vant med fra før, sier han.

Søraa synes det er spennende at tjenesten har valgt Trondheim som første by i Norge.

- Trondheim blir sett på som en mat- og teknologihovedstad, så denne tjenesten har funnet et interessant skjæringspunkt.

Forskeren mener slike tjenester kan by på fordeler for mindre spisesteder.

- Små restauranter kan slippe å ha egen utkjøring, noe som gir en god mulighet til å fokusere på å lage god mat i stedet. Til samme tid kan store aktører som Wolt skvise ut de litt mindre som driver med det samme utkjøringstilbudet. Men tiden vil vise om dette blir plattformen som får størst gjennomslag. For forbrukeren blir det en fordel å ha inn slike aktører slik at man får testet det ut.

Oppforder til å eksperimentere

Til samme tid tror Søraa at måten maten blir kjørt rundt på er viktig.

- Det kan bli avgjørende om det blir brukt el-biler eller fossilbiler, hvis man plutselig skal begynne å kjøre ut masse mat. Brukes mer bærekraftig transport vil det være positivt, i Midtbyen kan jo el-sykkel være et alternativ.

- Hvordan kan slike tjenester påvirke hvordan vi bruker restauranter?

- Det er vanskelig å si, men det hadde vært et spennende studie. Tiden vil vise hvordan det vil påvirke samfunn og praksis hos dem som går på restaurant.

- Jeg vil uansett oppfordre folk til å eksperimentere med teknologien, og se hvilke muligheter det kan gi. Det kan by på en mer lettvindt og hyggelig måte å skaffe seg mat på i en hektisk hverdag.

