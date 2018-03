Antirøykegruppe ber Netflix stumpe røyken

Gruppen, som heter Truth Initiative, mener ifølge The Guardian å finne dobbelt så mange «røykehendelser» og sigaretter på Netflix som hos andre og mer tradisjonelle TV-kanaler.

Studien tok for seg de 14 mest populære seriene med seere i alderen 15 til 24, fordelt på kringkastere og kabelfjernsynsselskap. Netflix toppet med 319 slike hendelser.

Verst ut kom «Stranger Things», som alene sto for 182 scener med sigaretter. «Walking Dead»-karakterene finner også mye tid til å røyke iblant zombiebekjempelsen, med totalt 94 scener der tobakk var involvert.

LES OGSÅ: 5 ting du kanskje ikke visste om «Stranger Things»

Deretter fulgte «Orange Is The New Black» (45), «House of Cards» (41), «Fuller House» (22) og dokuserien «Making a Murderer» (20).

– Mens strømming er mer populært enn noensinne, er vi glad for at røyking ikke er det. Vi er interessert i å finne ut mer om denne studien, sier en talsperson for Netflix til bransjebladet Variety.

Det er ikke første gang røyking i en Netflix-serie skaper debatt: Da andre sesong av «The Crown» var under innspilling, tok skuespiller Vanessa Kirby opp om det var moralsk riktig å vise en røykende, høygravid prinsesse Margaret.

– Vi bestemte oss for ikke å gjøre det, sa Kirby i et intervju.

LES OGSÅ: Avis: Obama i samtaler med Netflix om serie