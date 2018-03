Kygo til Trondheim for å opptre på ny festival på Festningen

- Det blir to dager med festival og tett program, sier prosjektleder Hermann Ørn Vidarsson om Trondheims splitter nye festival.

Festivaldatoene er satt 31. august og 1. september, og selve festivalen avholdes på Festningen. Og navnet? Jo, selvfølgelig er det Festningen.

- Hva er bakgrunnen for navnet?

- Det har mye med geografien å gjøre, og man trenger ikke så mye fantasi for å se at det er mulig med noen ordspill rundt Festningen og festival, sier en lattermild prosjektleder.

Ut fra løsningene de ser på rent praktisk, anslår han at området skal kunne huse rundt 10 000 festivalgjengere.

Erfarne folk bak

Det er Trd Live, som inkluderer noen av folkene bak Pstereo og Juba Juba, som i samarbeid med flere nasjonale aktører begynte planleggingen av festivalen rett over nyttår i år. De har med seg Momentuim, som blant annet lager Jugendfest og Sky Agency som står bak Findings og Stavernfestivalen.

- Det er relativt erfarne folk som står bak, og vi har i alt ti festivaler, sier Ørn Vidarsson til Trd.by.

Ørn tror det er mange fans i byen og han tror det er godt med plass til en festival til med fokus på EDM, pop, hiphop og urban. En festival som primært retter seg mot målgruppa 18-30 år.

- En målgruppe som vi tror blir glad for et enda rikere kultur tilbud.

Røper headlineren

Allerede i samme åndedrag som de lanserer festivalen, røper de også headlineren. Selveste Kyrre Gørvell-Dahll, som er desidert best kjent som Kygo.

- Kygo er en av de aller største artistene i verden akkurat nå, og det er få navn som har en sånn appell som han har. Han må være den perfekte artisten å ha på scenen når Festningen arrangeres for første gang. Dette er en av få jobber han gjør i Norge i sommer. Dessuten er det første gangen han spiller i Trondheim, sier Ørn Vidarsson.

Ørn Vidarsson utdyper med å vise til at bergensartisten er streamet til gull og platina i 16 land, og at han har vært den kjappeste til å nå en milliard streams på Spotify. Hvor mange artister som kommer til festivalen kan han ikke foreløpig si noe om.

- Hvordan tror du responsen blir?

- Det er jeg spent på selv, men jeg tillater meg å være forsiktig optimist. Vi håper Trøndelag omfavner initiativet.

- Hvilke ambisjoner har dere for festivalen?

- Vi ønsker at det blir en årlig gjentagende begivenhet, sier han.

Rachel på laget

I tillegg til Ørn, som tidligere nevnt er prosjektleder, har de bare for noen dager siden ansatt Rachel Nordtømme i rollen som marked- og kommunikasjonsansvarlig.

- Jeg tror det blir kjempespennende å få være med på en nyoppstartet festival, sier hun til Trd.by.

Nordtømme er utdannet journalist, og har det siste året jobbet som markedsansvarlig på trampolineparken Rush. Siden september har hun også fungert som daglig leder.

- Det har vært ny lærdom det, og veldig artig. Men dette blir en helt ny bransje for min del. Jeg er jo i målgruppa selv.

Hun begynner i jobben om omtrent to måneder.

- Er du enig i at det er tynt for den yngre målgruppen?

- Det er ikke nok tilbud i byen i forhold til hvor mange studenter, i nettopp denne aldersgruppen, som bor i her. Det er ikke like mange konsertopplevelser for de mellom 18 og 30 år, som for de litt eldre. Det er viktig å gi noe studentene, slik at de også har kulturopplevelser å gå til. Dette blir årets happening!

Hun passer å presisere at de ønsker å samle studentene, men også de som er litt eldre.

- Festivalen skal jo være for alle sammen.

Flere artister klare

Arif & Unge Ferrari og ARY er også klare for festivalen, og vi kan ifølge arrangøren vente oss flere store artistslipp utover våren.

- Vi ønsker å nå ut til mange med programmet. Artistene som er booket til nå har en enorm bredde, og store internasjonale og nasjonale navn innen EDM, pop, hiphop og urban er allerede klare. Festivalen skal være et nytt og fint tilskudd til en ellers kulturrik og musikkinteressert by.

Arrangøren er fornøyd med festivalområdet.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått festivalområdet på Kristiansten Festning. Det gjør at vi kan samle tusenvis av mennesker på et konsentrert område. Så har det jo en fantastisk beliggenhet. Det er bynært, men samtidig grønt og landelig. Alt ligger tilrette for ei fantastisk helg med sol, sommer, musikk og gode venner, sier Hermann Ørn Vidarsson.

