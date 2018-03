Nå er det billigere å harryhandle i Sverige

– Det er 5–6 prosent rabatt på valutakursen siden nyttår i tillegg til allerede lave priser. Nå blir det ekstra mye å spare på grensehandel og Sverige-turen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 til E24.

Ifølge en undersøkelse nylig utført av Norges Handelshøyskole (NHH) har seks av ti nordmenn handlet dagligvarer i Sverige det siste året. Kjøtt, mineralvann, ost, godteri og alkohol er øverst på listen over hva vi handler hos söta bror.

I romjulen var en svensk krone like mye verdt som den norske. Siden den gang har den norske kronen styrket seg rundt seks øre mot den svenske, ifølge E24, og per i dag koster den svenske kronen om lag 94,10 øre.

Gundersen tror nordmenn drar til Sverige uansett slike valutasvingninger, men nå er det en enda bedre begrunnelse for å gjøre det. Det tror også forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– En svekket svensk krone er uansett en gladnyhet for alle som tar seg bryet med å reise over grensa for å handle, eller for dem som for eksempel skal tilbringe påskeferien i Sverige, sier Reitan.

